Weil ein Schriftstück fehlt, lassen Grenzpolizisten einen Rettungswagen aus Tirol zunächst nicht zum Füssener Krankenhaus. Das schlägt in Tirol hohe Wellen.

24.03.2021 | Stand: 19:06 Uhr

Ein in Tirol lebender Herzpatient im Rettungswagen, dem an der Grenze von deutschen Polizeibeamten die Weiterfahrt ins Füssener Krankenhaus untersagt wird. Und das nur, weil ein Schriftstück gefehlt haben soll. Dieser Fall sorgt in Österreich für Schlagzeilen. Wieso die Beamten so gehandelt haben, ist unklar: Eine von der Grenzpolizeidirektion Passau für gestern angekündigte offizielle Stellungnahme ist auf heute verschoben worden.