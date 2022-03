Dreht die "Heute-Show" im Allgäu?

Kommt in der Heute-Show ein Beitrag, der im Allgäu gedreht wurde? Es gibt einige Anhaltspunkte.

25.03.2022 | Stand: 11:07 Uhr

Sie zählt zu den beliebtesten Satire-Formaten im deutschen Fernsehen: die Heute-Show im ZDF. Nun gibt es einige Anhaltspunkte, dass in einer der kommenden Sendungen auch ein Beitrag aus dem Allgäu ausgestrahlt werden könnte.

"Heute-Show" im ZDF - mit einem Beitrag aus dem Allgäu?

Einer unserer Redakteure hat "Heute-Show"-Reporter Lutz van der Horst in Kempten gesehen. Auch ein Twitter-Post des "Heute-Show"-Gesichts deutet darauf hin, dass er sich im Allgäu befindet. #Frühlingsanfang postete van der Horst zu einem Foto, das ihn auf einer Wiese zeigt. Im Hintergrund: Berge und das typische Allgäuer Braunvieh. Eine offizielle Stellungnahme vonseiten des ZDF steht noch aus.

Wann kommt die nächste Heute-Show?

Die nächste "Heute-Show" kommt am Freitag, 25. März. Ob darin dann ein Beitrag aus dem Allgäu zu sehen sein wird?

Wann läuft die Heute-Show?

Die "Heute-Show" läuft jede Woche am Freitagabend um 22.30 Uhr auf ZDF, ist aber auch in der Mediathek verfügbar. Wiederholungen laufen auf ZFDneo und ZDFinfo. Die allererste Folge lief im Jahr 2009, eine Folge dauert üblicherweise zwischen 30 und 45 Minuten.

Wer ist bei der Heute-Show im ZDF dabei?

Moderiert wird die Sendung von Oliver Welke. Einige deutsche Comedians treten immer wieder in unterschiedlichen Rollen auf, darunter beispielsweise Martina Hill oder Olaf Schubert. Auch die (einstigen) "Partei"-Mitglieder Martin Sonneborn und Nico Semsrott waren in der Vergangenheit öfter in der Sendung zu sehen. Semsrott trat 2021 aus der "Partei" aus.

