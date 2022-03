"Heute-Show" dreht im Allgäu: Comedian Lutz van der Horst in der Region

Im Allgäu finden Dreharbeiten mit Lutz van der Horst für die "Heute-Show" statt. Was über den Beitrag bisher bekannt ist.

26.03.2022 | Stand: 08:17 Uhr

In der "Heute-Show" blicken Moderator Oliver Welke und sein Team satirisch auf das politische Geschehen in der Welt und in Deutschland - und auch das Allgäu wird dabei demnächst eine Rolle spielen. Denn ein Kamerateam des ZDF dreht derzeit in unserer Region.

"Heute-Show" im ZDF - mit einem Beitrag aus dem Allgäu

Einer unserer Redakteure hat "Heute-Show"-Reporter Lutz van der Horst dieser Tage in Kempten gesehen. Und auch ein Twitter-Post des "Heute-Show"-Gesichts deutet darauf hin, dass er sich im Allgäu befand. #Frühlingsanfang postete van der Horst zu einem Foto, das ihn auf einer Wiese zeigt. Im Hintergrund: Berge und das typische Allgäuer Braunvieh.

Auf Anfrage bestätigte am Freitagnachmittag dann auch das ZDF: "Ja, es finden derzeit Dreharbeiten im Allgäu statt". Keine Angaben machte der Sprecher darüber, um welches Thema es bei den Dreharbeiten geht oder wann der Beitrag erscheinen wird.

Nach Informationen unserer Redaktion ist jedoch das Oberallgäuer Energiedorf Wildpoldsried Drehort für die ZDF-Sendung. Dort soll sich van der Horst unter anderem im "Bschütte-Fahren" versuchen.

Wann kommt die nächste Heute-Show?

Die nächste "Heute-Show" kommt am Freitag, 1. April.

Wann läuft die Heute-Show?

Die "Heute-Show" läuft jede Woche am Freitagabend um 22.30 Uhr auf ZDF, ist aber auch in der Mediathek verfügbar. Wiederholungen laufen auf ZFDneo und ZDFinfo. Die allererste Folge lief im Jahr 2009, eine Folge dauert üblicherweise zwischen 30 und 45 Minuten.

Besetzung: Wer ist bei der Heute-Show im ZDF dabei?

Moderiert wird die Sendung von Oliver Welke. Einige deutsche Comedians treten immer wieder in unterschiedlichen Rollen auf, darunter beispielsweise Martina Hill oder Olaf Schubert. Auch die (einstigen) "Partei"-Mitglieder Martin Sonneborn und Nico Semsrott waren in der Vergangenheit öfter in der Sendung zu sehen. Semsrott trat 2021 aus der "Partei" aus.

2020 erreichte die Heute Show am Freitagabend im Schnitt gut 5 Millionen Zuschauer. Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren es durchschnittlich 1,5 Millionen. Im Jahr 2019 hatte die "heute-show" im Schnitt 4,2 Millionen Zuseher. Auch das Online-Angebot der Comedy-Show ist sehr erfolgreich.