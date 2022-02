Wie aktuell ist Aberglaube heute noch? Auf den Spuren der Hexen und Heiler im Allgäu

Heimatforscher Berthold Büchele hat ein Werk über Hexen, Glauben und Aberglauben im Allgäu geschrieben. Vieles ist längst Geschichte, manches noch aktuell.

10.02.2022 | Stand: 18:59 Uhr

Magie, Aberglaube und Zauber sind im Zeitalter von aufgeklärtem Denken, rationaler Wissenschaft und rasantem technischen Fortschritt kaum noch präsent. Früher war das anders, und es ist noch gar nicht so lange her, dass sich Menschen im Allgäu mehr oder weniger intensiv mit Magie und Aberglauben beschäftigten.

Für Berthold Büchele war unsere Region sogar prädestiniert dafür – wegen der abgeschiedenen Lage, der Einödhöfe, der besonderen Wirtschaftsweise und einer besonderen Mentalität. Über die abergläubischen und magischen Vorstellungen als Teil des Allgäuer Brauchtums hat der in Ratzenried (zwischen Isny und Wangen) lebende Heimatforscher und Autor ein Buch geschrieben mit dem Titel „Magisches Allgäu – Aberglaube und zauberhafte Mächte“.

Hexen im Allgäu: Mit weißer und schwarzer Magie gegen Krankheiten

In seinem 200-Seiten-Werk beschreibt der 74-Jährige die Vorstellungen und das Wissen der Menschen früherer Zeiten und schildert mittels vieler Beispiele, wie die „alteingesessenen Eingeborenen“ mit weißer und schwarzer Magie gegen Krankheiten, Unglück oder böse Geister ankämpften.

Religiös geprägt waren die Allgäuer seit der Landnahme im früheren Mittelalter zwar vom christlichen Glauben und intensiver Volksfrömmigkeit. Doch in vielen Bräuchen sowie in den christlichen Festen im Jahreslauf schwangen heidnische Relikte mit, was die Kirchenoberen, aber auch die Aufklärer gern mit dem Stempel „Aberglaube“ brandmarkten. (Lesen Sie auch: "Ich bin eine moderne Hexe": Ursula Karven über die Kraft von Ritualen)

Berthold Büchele, Heimatforscher und Buchautor aus Ratzenried. Bild: Walter Schmid

„Vieles, was uns heute kurios, widersinnig oder unverständlich erscheint, hatte aber in der Vorstellung unserer Vorfahren durchaus Sinn“, stellt Büchele fest. Bei der Erkenntnissuche standen früher oft nicht Verstand und Logik im Mittelpunkt, sondern die Intuition. Als Beispiel nennt Büchele die Bedeutung von Kräutern, die mit vielen Bräuchen verbunden waren. Dass sie förderlich für die Gesundheit sind, wurde einst angenommen. Heute sei dies wissenschaftlich bewiesen.

Lesen Sie auch

Interview "Ich bin eine moderne Hexe": Ursula Karven über die Kraft von Ritualen

Die Grenzen zwischen Glaube, Aberglaube und Wissen waren fließend, schreibt Büchele. Das gelte bis heute. Als Belege führt er den zu Wissen gewordenen Aberglauben an Erdstrahlen, den Einfluss des Mondes und die Wirkung von Pflanzen an. „Trotz Aufklärung und Rationalität hat der ,Aberglaube’ wieder Konjunktur“, lautet Bücheles Fazit; bewusst schreibt er das Wort Aberglaube in Anführungszeichen, weil eben mancher Aberglaube inzwischen zu Wissen geworden sei. (Lesen Sie auch: Zehn mystische Allgäuer Orte, um die sich wilde Sagen ranken)

Die Gesundbeter haben durchaus Erfolge

Der Heimatforscher Berthold Büchele ist viel herumgekommen bei seiner Spurensuche, hat jede Menge gehört und gelesen. Deshalb kann er die Leserinnen und Leser umfassend informieren über Zauberbücher, Gesundbeten und Hexenverfolgung, über schwarze und weiße Magie, über Beschwörungsformeln gegen Krankheiten bei Mensch und Vieh, Wünschelrutengang und Wettervorhersagen.

Gerade Gesundbetern misst er eine große Bedeutung bei, denn sie würden immer wieder rational nicht erklärbare Heilerfolge erzielen. Der Glaube an Hexen und Hexer habe sich teilweise bis heute erhalten, schreibt Büchele.

Bücheles Buch „Magisches Allgäu – Aberglaube und zauberhafte Mächte“ ist voll mit Wissen über Brauchtum und Geschichte

Noch vor 50 Jahren seien fast in jedem Dorf Menschen als Hexen und Hexer angesehen worden. Dass die bäuerlich geprägten Menschen (bösen) Zauber als ganz real und auch als bedrohlich ansahen, darauf wies neulich auch der Kemptener Historiker Wolfgang Petz hin. In einem Aufsatz für den Allgäuer Geschichtsfreund 2021 schilderte er einen Vorfall in einem Weiler bei Obergünzburg im 16. Jahrhundert, wo es um Drohungen, Verwünschungen und Schadenzauber ging. (Lesen Sie auch: Jeder dritte Hexen-Prozess im Allgäu endete mit einem Todesurteil)

Bücheles Buch ist ein reichhaltiges Kompendium des Wissens über Brauchtum und Geschichte, wenngleich die Aufmachung und die Qualität der Bilder nicht heutigen Standards entspricht. Zugleich knüpft es am neu erwachten Interesse an Übersinnlichem, Übernatürlichem und Magischem an. Manche Vorstellungen und Praktiken gebe es zurecht nicht mehr, bilanziert Büchele. „Manches aber ist es wert, nicht vergessen zu werden.“

Berthold Büchele: Magisches Allgäu. Aberglaube und zauberhafte Mächte. 204 Seiten; 20 Euro. Erhältlich in Buchhandlungen sowie beim Autor (Telefon 07522/3902).

Lesen Sie auch: Burg Langenegg – „die Verhexte“: Wo Deutschlands "letzte Hexe" gefangen war

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.