So können Allgäuer den Menschen in der Ukraine helfen

Hilfe und Sachspenden für die Ukraine: Allgäuer Städte und Landkreise suchen Wohnungen und Unterkünfte. Wie kann man Flüchtenden und Menschen vor Ort helfen?

02.03.2022 | Stand: 11:52 Uhr

Nach wochenlangen Spannungen, Verhandlungen und Drohungen herrscht jetzt Krieg in der Ukraine. Vergangenen Donnerstag überquerten russische Truppen, begleitet von Artilleriefeuer, Luft- und Raketenangriffen, die Grenzen.

"Dies ist ein furchtbarer Tag für die Ukraine und ein dunkler Tag für Europa", sagte Kanzler Olaf Scholz.

Während der Westen scharfe Wirtschafts-Sanktionen erlässt, rollen Putins Panzer in Richtung Kiew. Alle aktuellen Infos zum Krieg in der Ukraine lesen Sie im Newsblog der Allgäuer Zeitung. Obwohl am Montag Friedensverhandlungen liefen, wird weiter geschossen. Und viele Allgäuerinnen und Allgäuer fragen sich jetzt: Wie kann ich den Menschen in der Ukraine helfen? Einige Hilfsorganisationen - auch aus dem Allgäu - sind bereits im Einsatz. Auch Sachspenden sind gefragt. In den sozialen Medien vernetzen sich die Menschen untereinander, zum Beispiel in der Facebook-Gruppe "Allgäu hilft in der Ukraine".

Humedica in Kaufbeuren

"Wir wollen jetzt ganz, ganz schnell helfen", sagt Sebastian Zausch, Pressesprecher bei Humedica. Die Allgäuer Hilfsorganisation will Lebensmittel, Medizinprodukte, Verbände und Hygieneartikel entweder direkt in die Ukraine oder in die Grenzgebiete bringen. Humedica hat jetzt zwei Einsatzteams an die ukrainische Grenze geschickt. "Gerade überschlägt sich die Lage", so Zausch. Deshalb bittet die Organisation Unternehmen um Sachspenden, damit die Hilfsgüter in großer Zahl verarbeitet werden können. Privatleute informieren sich unter www.humedica.org/spende.

Stadt Memmingen

Memmingen betreibt seit langem eine Partnerschaft mit der ukrainsichen Stadt Tschernihiw. Die Stadt Memmingen hat ein Konto eingerichtet, um den Menschen in der Partnerstadt zu helfen.

IBAN DE 88 7315 0000 0010 5447 24

Sparkasse Schwaben-Bodensee

Lebenshilfe Ostallgäu

Seit Jahren arbeiten die Lebenshilfe Ostallgäu und die ukrainischen Organisationen „Dzvinochok“ (zu Deutsch: Glöckchen) und die Elterninitiative „Träume der besonderen Kinder“ eng zusammen. Dabei werden in der Ukraine Menschen mit Behinderung unterstützt.

Spenden für die Kooperation der Lebenshilfe Ostallgäu für Menschen mit Behinderung in der Ukraine:

IBAN DE48 7345 0000 0000 0147 95,

Sparkasse Kaufbeuren

Aktionsbündnis Allgäu (ABA) in Waltenhofen

In der Auslandshilfe seit Jahren unterwegs ist ABA-Mitglied Caroline Weishaupt. Sie hat gleich zu Kriegsbeginn ihr Netzwerk mit der humanitären Organisation „Adra Romania“ aktiviert. Mit dem Ärzteehepaar Mihaela und Mihail Brasov organisierte sie mehrere Teams, die an den Grenzübergängen Isaccea und Siret stehen, um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen und um ihnen eine Unterkunft zu vermitteln.

„Wir brauchen noch Bettzeug und warme Decken, Windeln in allen Größen, Babymilch, Brei, Gläschen, Kinderschlafsäcke, Rucksäcke und Desinfektionsmittel“, sagt Weishaupt. Auch auf Geldspenden seien sie dringend angewiesen. Mehr Informationen unter www.aktionsbuendnis-allgaeu.de.

Verschiedene Unternehmen sammeln Sachspenden und Geld für Hilfstransporte

Zusammen mit einem ukrainischen Arzt aus Biberach sammelt auch die „Hairlounge by Michele Terlizzi“ in der Memminger Straße in Kempten Hilfsgüter für Menschen, die in den Bunkern Schutz suchen, aber auch für die Soldaten an der Front. „Am Donnerstagnachmittag laden wir den Bus“, sagt der Friseur.

Die "Wäscherei Alpenland" aus Krugzell (Altusried) organisiert ein Hilfskonvoi. Helfer wollen Freitagnacht mit fünf Sprintern, die je mit einer Tonne beladen werden können, an die ukrainische Grenze fahren, um dort die Menschen zu versorgen. Dafür werden Sachspenden wie Lebensmittel, Decken oder Hygieneartikel gesammelt. Wer etwas spenden möchte, kann die Sachen am Firmensitz Am Illerfeld im Industriegebiet Krugzell vorbeibringen.

Auch das Unternehmen "Epoflor" in Sulzberg sammelt Sachspenden. Am Mittwoch, 9. März, starten sie den ersten Hilfstransport an die ukrainische Grenze. Gesammelt werden Decken und Schlafsäcke sowie nicht verderbliche Lebensmittel. Die Spenden können am Firmensitz in der Industristraße 7 in Sulzberg vorbeigebracht werden.

In Oberstdorf werden am Donnerstag, 4. März, von 8 bis 11 Uhr Sachspenden im ehemaligen Kohle-Schuppen in der Bahnhofstraße 11 gesammelt. Der Lkw mit den Hilfsgütern fährt am Wochenende an die ukrainische Grenze.

Verein Mdantsane in Haldenwang

Vereinsvorsitzende Brigitte Römpp sammelt gerade bei Apotheken und Arztpraxen Verbandsmaterial, Pflaster, Desinfektionsmittel und Antibiotika. Direkt in die Ukraine kann sie wegen des Krieges nicht reisen: „Die Hilfsgüter bringen wir im eigenen Auto zusammen mit der Osteuropahilfe bis an die ukrainische Grenze, wo sie von Helfern übernommen werden.“

Die Vorsitzende des Vereins Mdantsane kennt die Gegebenheiten vor Ort. Sie war über 20 Mal in Weissrussland und wiederholt in der Ukraine, wo sie zuletzt in Kiew und Mariupol Hilfe leistete. Ihr Spendentelefon: 0831/58092235.

Deutsches Rotes Kreuz (DRK)

Das DRK weitet seine Hilfsmission in der Ukraine aus. Besonders im Osten des Landes will die Hilfsorganisation unterstützen. „Mit unserem Projekt unterstützen wir besonders verletzliche Menschen dabei, zum Beispiel Lebensmittel und Medikamente kaufen zu können", so Christian Reuter, Generalsekretär des DRK.

Das DRK bittet um Spenden für die betroffene Bevölkerung unter:

IBAN: DE63370205000005023307

BIC: BFSWDE33XXX

Stichwort: Nothilfe Ukraine

"Marktoberdorf hilft zamm" als Plattform für Hilfsaktion

Die Ukrainerin appelliert nun an die Marktoberdorfer. „Die Menschen brauchen dringend Unterkünfte, Klamotten, Hygieneprodukte, Ansprechpartner und Dolmetscher“, nennt sie ein paar Punkte von vielen. Ein Hilferuf, der auch den Marktoberdorfer Franz Moder erreicht hat. Vor zwei Jahren, zu Beginn der Corona-Pandemie, gründete Moder mit dem evangelischen Pfarrer Klaus Dinkel die Facebook-Gruppe „Marktoberdorf hilft zamm“. Sie war für Einkaufshilfen in der Pandemiezeit gedacht. „Doch wir beschränken uns nicht nur darauf“, sagt Moder, der die Gruppe kurzerhand als Plattform für den Ukraine-Hilferuf nutzte. Gemeinsam mit Franz Moder will sie jetzt eine koordinierte Spendenaktion organisieren.

Unterkünfte im Allgäu stellen

Tausende Menschen haben ihre Heimat verlassen und sind aus der Ukraine vor dem Krieg geflohen. Die ersten Geflüchteten sind bereits im Allgäu angekommen. Die Städte und Landkreise in der Region rufen dazu auf, Unterkünfte für Geflüchtete bereitzustellen. Wer Platz hat, kann sich bei folgenden Stellen melden:

Stadt Kempten: Amt für Integration, E-Mail: integration@kempten.de, Telefon: 0831/115

Landkreis Oberallgäu: Landratsamt, E-Mail: auslaenderwesen@lra-oa.bayern.de

Stadt Kaufbeuren: Rathaus, E-Mail: anlaufstelle-ukraine@kaufbeuren.de

Landkreis Ostallgäu: Rathäuser der jeweiligen Gemeinde

Stadt Memmingen: Büro für Städtepartnerschaften, Alexandra Hartge, E-Mail: mmhilft@memmingen.de, Telefon: 08331/850-730

Landkreis Unterallgäu: Landratsamt, E-Mail: ukraine-unterbringung@lra.unterallgaeu.de

Landkreis Lindau: Landratsamt, E-Mail: fluechtlingsbetreuung@landkreis-lindau.de

The Kyiv Independent

Unabhängiger Journalismus - gerade in Krisen-Zeiten unerlässlich. Die englischsprachige News-Seite The Kyiv Independent verspricht genau das. Die Reporterinnen und Reporter können über GoFundMe oder Patreon unterstützt werden.

Unicef

Die weltweit agierende Hilfsorganisation unterstützt schon seit 2014 Menschen in der Ukraine. Ganz konkret versorgt Unicef Kinder mit sauberem Trinkwasser, Medikamenten und warmer Kleidung. Außerdem bildet Unicef Psychologen aus, die mit den Kindern die traumatischen Kriegs-Erlebnisse aufarbeiten.

Spenden kann man online oder per Banküberweisung:

UNICEF Deutschland

Bank für Sozialwirtschaft Köln

IBAN DE57 3702 0500 0000 3000 00

BIC BFSWDE33XXX

Enttarnen der russischen Propaganda

Die russische Propaganda-Maschine läuft auf Hochtouren. Gezielt wird auf Sozialen Medien derzeit offenbar verbreitet, Polen hätte die Grenze zur Ukraine geschlossen. Das sind Falschinformationen. Die Grenze zu Polen ist offen - die polnische Regierung hat für mögliche Ukraine-Flüchtlinge eine Hilfe-Seite zur Einreise veröffentlicht. Wer helfen möchte, kann also auch auf den Sozialen Netzwerken Fake-News aufklären.

