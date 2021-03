Historischer Fund in Füssen: Skibergsteiger findet 108 Jahre altes Buch über Allgäuer Skitouren

In Füssen ist ein Band über Skitouren von 1913 aufgetaucht. Der Tourenführer beschreibt Allgäuer Touren mit großer Präzision - und ist noch heute aktuell.

03.03.2021 | Stand: 06:48 Uhr

Ernst Bartsch aus Füssen ist begeisterter Skibergsteiger. Und wie das so ist bei den Ostallgäuern, zieht es ihn besonders häufig ins verkehrstechnisch günstig gelegene Lechtal. Dort sind die beliebtesten, längsten und wohl auch einsamsten Skitourenziele in der Region zu finden.

Skitouren im Corona-Winter: Das alte Buch beinhaltet 45 Touren im Oberallgäu

Doch weil der Weg über die Grenze nach Tirol im Augenblick schwierig ist, wollte sich Bartsch im Corona-Winter mehr in Richtung Oberallgäu orientieren. Und wurde in der Bergsteigerbibliothek seines Vaters Günter Bartsch (92) fündig. Der war 40 Jahre lang beim Füssener Alpenverein Hüttenreferent der Fritz-Putz-Hütte in der Bleckenau und im Wegebau aktiv. In seinem Bücherregal steht ein alter Skitourenführer von 1913, den der Allgäuer Ski-Verband herausgegeben hat.

Erstaunlich: Die Beschreibungen Fotoskizzen und Kartenausschnitte sind so präzise und genau, dass sie auch heute noch benutzt werden könnten. Beschrieben sind 45 gängige Touren, die meisten im Oberallgäu. Im Vorwort des Bandes heißt es: „Noch vor einigen Jahren war es im Winter stille und einsam in den Allgäuer Bergen (...) Heute ist es anders! Heute zählt das Allgäu zu den besuchtesten und beliebtesten Gebieten der nördlichen Kalkalpen.“ Und weiter: „An jedem Wintersonntag freuen sich auf den aussichtsreichen Gipfeln wettergebräunte, frohgestimmte Skiläufer an der unvergleichlichen Schönheit der Allgäuer Berge.“

Skitouren-Guide: Buch vor über 100 Jahren sehr modern

Völlig neu für die damalige Zeit vor weit über 100 Jahren: Die Tourenkarten sind in dem Band zusammengeheftet, können also einzeln herausgenommen werden. Auf der Tour können sie in einer speziellen „Zelluloid-Hülle zum Schutz gegen Witterungsunbilden und Zerknittern“ mitgenommen werden. Solche Hüllen waren für 1,10 Mark beim Allgäuer Ski-Verband erhältlich. Interessanten Lesestoff bietet das Kapitel „Unterkunft“, wo Gasthäuser, Pensionen und Hotels aufgelistet sind. So bietet beispielsweise der Gasthof „Adler“ in Hindelang „15 heizbare Zimmer mit Winterfenstern“ an. Ferner gibt es dort laut Beschreibung elektrisches Licht, ein Wasserklosett, eine Dunkelkammer und eine Autogarage. Und vor dem Gasthof „Ostrachtal“ liegt die „Haltestelle des Postmotors“.

Lesen Sie auch: Skitourenrennen am Tegelberg: "So individuell wie noch nie"