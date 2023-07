Eis, Sonnencreme und Extra-Pause: So erleichtern Allgäuer Arbeitgeber die Arbeit bei Hitze

Die Baufirma Scheibel, Rohde & Schwarz, das Restaurant Schalander, Bosch – Unternehmen aus dem Allgäu zeigen, wie sie ihre Mitarbeiter bei Hitze entlasten.

20.07.2023 | Stand: 18:25 Uhr

Im Büro kleben die Beine am Bürostuhl, auf der Baustelle knallt die Sonne auf den Nacken, in der Restaurant-Küche kommt zur Wärme von draußen noch die Wärme von Herd und Ofen.

Die Hitze macht vielen Arbeitnehmern zu schaffen. Ärzte empfehlen, in Deutschland eine Siesta einzuführen, wie man sie aus Italien oder Spanien kennt. Was sagen Allgäuer Unternehmer dazu? Und was tun sie schon, um ihre Mitarbeiter zu entlasten?

Kostenlose Sonnencreme für Bauarbeiter bei Scheibel in Füssen

Bauarbeiter sind der prallen Sonne ausgesetzt und müssen in der Hitze auch noch körperlich anstrengende Arbeit erledigen. Hautkrebs, der auch durch zu viel Sonnenstrahlung ausgelöst werden kann, kann im Baugewerbe deshalb sogar als Berufskrankheit anerkannt werden, sagt Thomas Scheibel vom gleichnamigen Bauunternehmen aus Füssen: "Wir schulen regelmäßig das richtige Verhalten bei Hitze, wie viel trinken und ausreichend Sonnenschutz."

Daneben gibt es auf der Baustelle zahlreiche Hilfsleistungen: "Wir verteilen kostenlos Sonnencreme und besonders atmungsaktive T-Shirts an unsere Mitarbeiter. Neu haben wir extra atmungsaktive Warnwesten für heiße Tage angeschafft." Die Bauarbeiter bekommen auch Bauhelme mit Sonnenschutz im Nacken und Sonnenbrillen mit UV-Schutz.

Außerdem gebe es an heißen Tagen kostenlos Wasser und Eis. Zur Arbeitszeit sagt Scheibel: "Bei den Pausen haben unsere Mitarbeiter größtmöglichen Freiraum. Wir arbeiten hier nicht mit der Stoppuhr."

Auch abseits der Baustelle gab es Anpassungen: "Unsere Büros mit Südseite haben neuerdings Klimaanlagen", sagt Thomas Scheibel.

Hitze am Arbeitsplatz: Diese Maßnahmen trifft Rohde & Schwarz aus Memmingen

Michael Dill, Werkleitung und Geschäftsführer bei Rohde & Schwarz in Memmingen, plant keine kurzfristigen Maßnahmen. Langfristig werde ein Großteil der Fertigung und Hallen klimatisiert. Damit die Klimatisierung klimaneutral ist, habe das Unternehmen massiv in den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen investiert. Gekühlt werde außerdem mit Grundwasser. Dill sagt: "Wir planen im Moment einen Neubau für 70 Millionen Euro. Das Gebäude erfüllt die Anforderungen an ein KfW 40-Haus."

Das Thema Hitze spielt in Memmingen ohnehin eine Rolle: "Die Messtechnik, die wir herstellen, können wir bei zu hohen Temperaturen nicht korrekt kalibrieren." Was die Kleiderordnung angeht, sei Rohde & Schwarz in der Fertigung wie im Büro "recht leger" unterwegs. Kurze Hosen und T-Shirts seien in der Fertigung erlaubt, Im Büro sei die Kleiderordnung auch offen, Birkenstock-Schuhe würden dort gerne getragen.

Weil im Unternehmen eine Gleitzeitregelung gilt, könnten die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Arbeitszeiten individuell anpassen. Die Kernarbeitszeit dauere bis 14.30 Uhr. "Gerade im Sommer wird es sehr gerne in Anspruch genommen, früher anzufangen und eher nach Hause gehen zu können." Die Möglichkeit einer Siesta gebe es, denn: "Pausen können bei uns beliebig gestempelt werden. Manche Mitarbeiter kommen aus Memmingen und fahren mittags nach Hause." Die meisten würden aber auf eine besonders lange Mittagspause verzichten.

Doppelte Hitze-Belastung in der Küche: Wie geht das Restaurant Schalander in Kempten damit um?

Ingo Burger, dem das Restaurant Schalander in Kempten gehört, tut viel gegen die Hitze. "Vor einigen Jahren haben wir deshalb den Gasherd entsorgt und auf Induktion umgestellt", sagt er. Zusätzlich könnten die Mitarbeiter Ventilatoren anschalten, aber Burger weiß: "Nicht alle Mitarbeiter mögen das Gebläse."

Heiß sei es in der Küche trotzdem. Zur Wärme von draußen heizten Herde und Öfen zusätzlich ein. Eine Klimaanlage einzubauen, ist für den Restaurantbesitzer zu aufwendig und zu teuer.

Dafür hat er die Kleiderordnung gelockert, die Mitarbeiter dürfen eine kurzärmlige Kochjacke tragen. Außerdem sagt Ingo Burger: "Ich versuche, meine Mitarbeiter zum Wasser Trinken zu motivieren."

Deckel Maho in Pfronten bietet mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeiten

Beim Werkzeugmaschinen-Hersteller Deckel Maho in Pfronten sind die meisten Arbeitsbereiche bereits klimatisiert. Viele Mitarbeiter dürften auch von zuhause aus arbeiten und hätten flexible Arbeitszeiten, sagt Unternehmenssprecherin Leonie Williams, aber sie fügt hinzu: "In der Produktion ist das natürlich nicht möglich."

Das Unternehmen stelle seinen Mitarbeitern vor Ort aber bei hohen Temperaturen kostenlos Trinkwasser zur Verfügung. Außerdem gebe es mehrere Ansprechpartner, die die Gesundheit der Mitarbeiter im Blick haben. Williams erklärt: "Wir haben eine Gesundheitsbeauftragte, der Betriebsrat kümmert sich um das Thema und Vorgesetzte sind natürlich auch immer Ansprechpartner." Eine Kleiderordnung gebe es bei Deckel Maho nicht, abgesehen von bestimmter Sicherheitskleidung.

Für die Zukunft hat das Unternehmen keine weiteren konkreten Maßnahmen geplant: "Wir sind da schon ganz gut aufgestellt", sagt Leonie Williams.

In Blaichach gibt es bei Bosch längere Pausen

Jährlich prüfe Bosch am Allgäuer Standort in Blaichach bei Immenstadt die Betriebsvereinbarung "Temperaturabhängige Maßnahmen". In diesem Jahr habe das Unternehmen keine Anpassungen vorgenommen sagt die Pressesprecherin Christina Claasen. Nur in ausgewählten Bereichen im Fertigungswerk sei eine Kleiderordnung, wie zum Beispiel Sicherheitsschuhe, vorgeschrieben: "Im Allgemeinen herrscht aber keine allgemeingültige Kleiderordnung." Die Gebäude seien zudem mit Lüftungssystemen ausgestattet und es würden flexible Arbeitszeitmodelle angeboten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern könnten auch im Homeoffice arbeiten.

Eine Besonderheit ergänzt Claasen noch: "Ab 30 Grad in den Fertigungshallen gibt es 10 Minuten zusätzliche Entwärmungspausen pro Schicht für den betreffenden Hallenbereich. Ab 35 Grad wird die Arbeit eingestellt, bis die Temperatur wieder unterschritten wird." Das ganze Jahr hindurch stelle Bosch kostenloses Trinkwasser zur Verfügung.

Eis und Kneipp-Bäder im Allgäustift Marienpark in Kempten

Im Allgäustift Marienpark in Kempten müssen die Pflegerinnen und Pfleger bei hohen Temperaturen besonders auf die älteren Menschen achtgeben, die in der Senioreneinrichtung leben. Die Personalreferentin Andrea Gerlach zählt die Maßnahmen auf, die der Träger für die Angestellten ergreift: "Wir setzen Maßnahmen wir Beschattung, Ventilatoren und Lüften am Morgen um. Ob sich größere Investitionen, wie Klimaanlagen oder Markisen, eingesetzt werden, prüfen wir laufend." Die Armbäder und Güsse im kneipp-zertifizierten Marienpark dürften auch die Mitarbeitenden nützen.

Sie könnten sich an abwechslungsreichen Getränken bedienen und bei hohen Temperaturen ab und an eine Extra-Pause am mobilen Eiswagen einlegen. Ähnlich wie bei Bosch im Oberallgäu könne die Schichtarbeit nicht an die Temperaturen angepasst werden.

Arbeitstage können im Sommer bei Geiger aus Oberstdorf früh starten

Wer bei Geiger arbeitet, dem komme das Unternehmen in den unterschiedlichen Geschäftsfeldern auf verschiedene Art und Weise entgegen. Pressesprecherin Julia Kopaunik sagt: "Was die Büroarbeitszeiten betrifft, haben wir Gleitzeit. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich ihren Arbeitstag zeitlich selbst einteilen. Einige fangen im Sommer morgens schon früher an." Wo es möglich sei, starte der Arbeitstag der Baustellenteams früher, was aber auch von der Baustelle abhänge.

Käufmännische Angestellte seien an keine Kleiderordnung gebunden. Kopaunik sagt: "Unsere gewerblichen Mitarbeiter tragen Arbeitskleidung, die aus leichtem Material besteht. So haben die Arbeitshosen Belüftungsreißverschlüsse, die zur schnellen Regulierung des Körperklimas beitragen."

Dachser sorgt in Kempten mit Klimaanlagen für Abkühlung

Klimaanlagen seien im Gebäude des Head Offices des Unternehmens Dachser in Kempten zum Teil mit Klimaanlagen ausgestattet, wie das Unternehmen mitteilt: "Wir bieten unseren Mitarbeitenden außerdem die Möglichkeit, sich im Rahmen von Gleitzeitmodellen ihre Arbeitszeit flexibel einzuteilen." Wer morgens früher beginne, können nachmittagsg entsprechen eher in den Feierabend.