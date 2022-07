Hitzewelle: Bisher noch keine Warnungen für das Allgäu

Die Hitzewelle kommt auch im Allgäu: Der Dienstag soll der heißeste Tag der Woche werden. Unser Überblick zur aktuellen Lage im Allgäu.

19.07.2022 | Stand: 14:43 Uhr

Die Temperaturen steigen: Auch das Allgäu wird diese Woche von der Hitzewelle getroffen, wenn auch wohl nicht so stark wie andere Teile Deutschlands. An dieser Stelle halten wir Sie über die aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.

Aktualisiert um 14.40 Uhr: Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, Wasser zu sparen. Zwar sei die Trinkwasserversorgung hierzulande nicht gefährdet, sagte die Grünen-Politikerin am Dienstag im Interview mit ntv.de. "Damit das in Zukunft so bleibt, soll jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Beitrag zum Wassersparen leisten." Die Bundesregierung wolle das Thema Wasser verstärkt auf die Tagesordnung setzen.

"Wir brauchen eine Wasserstrategie, die sich mittel- und langfristig stärker auf die Folgen der Klimakrise ausrichtet", sagte Lemke. Dabei betonte sie, dass die Erstellung von Hitze-Aktionsplänen in der Verantwortung von Ländern und Kommunen liege. Sie lasse aber gerade untersuchen, wie der Bund lokale Initiativen bei der Erstellung solcher Pläne besser unterstützen könnte.

Aktualisiert um 14.35 Uhr: In vielen Regionen Bayerns hat es lange nicht mehr geregnet. Die Waldbrandgefahr ist aktuell sehr hoch. Wie können Feuer verhindert werden?

Aktualisiert um 14 Uhr: Es wird richtig heiß: Am Dienstag wird wohl im ganzen Allgäu die 30-Grad-Marke geknackt. Noch warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) aber lediglich für Teile des Landkreises Lindau vor Hitze. Für den Rest des Allgäus liegen aktuell keine Warnungen vor, der DWD schreibt explizit: "Außer dem Allgäu landesweit starke Wärmebelastung." (Stand 14 Uhr)

Die hohen Temperaturen sorgen vor allem für eine erhöhte Waldbrandgefahr in Bayern. Vor allem in Waldnähe sollte man nicht grillen oder ein offenes Feuer machen, auch bei Zigarettenstummeln ist Vorsicht geboten.

Wer trotz der hohen Temperaturen Sport treiben will, sollte vorsichtig sein: Hier finden Sie Tipps, wie man jetzt richtig trainiert. Auch bei der Abkühlung im See sollte man einige Punkte beachten - Tipps dazu gibt es beispielsweise hier.

