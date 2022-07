Wie gieße ich den Garten bei Hitze richtig? Tipps zum Wassersparen

Wenn es heiß ist, muss der Garten gegossen werden. Gleichzeitig fordern Kommunen, Wasser zu sparen. Wann und wie gießt man also richtig? Tipps für den Garten.

18.07.2022 | Stand: 13:27 Uhr

Die Temperaturen im Allgäu klettern stetig, die 30-Grad-Marke ist geknackt, gleichzeitig rufen die Kommunen zum Wassersparen auf. Ein Dilemma - auch für die hiesige Pflanzenwelt.

Denn nicht nur die Allgäuerinnen und Allgäuer freuen sich über eine Erfrischung im kühlen Nass, auch die Gärten wollen bei der Hitze ausreichend gewässert werden. Wie das möglichst ressourcenschonend gelingt, wissen zwei Allgäuer Pflanzenexperten.

Wann soll man bei Hitze den Garten gießen? Und wie kann ich dabei Wasser sparen? Tipps von Allgäuer Pflanzenexperten

"Am besten ist es, am Morgen zu gießen", sagt Ludwig Goßner von der Baumschule Goßner in Türkheim ( Unterallgäu). "Dann ist es noch kühl und es verdunstet weniger Wasser." Außerdem rät Goßner dazu, die Pflanzen "so bodennah wie möglich zu bewässern". Und das nicht so häufig, "wenn aber, dann reichlich". So dringt das Wasser auch in tiefere Erdschichten vor und gelangt an die Wurzel. "Dorthin, wo es eben hin soll." Zudem schützt dies die Pflanzen vor Verbrennungen durch Sonnenstrahlen. Tropfen auf den Blättern funktionieren nämlich wie kleine Brenngläser.

In einem gesunden Garten fühlen sich auch die surrenden Insekten wohl. Bild: Matthias Kleber

Wie oft soll ich bei Hitze gießen? Allgäuer Gärtnerin rät, sich selbst ein Bild zu machen

So unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind die Bedürfnisse der Pflanzen - das weiß auch Verena Brunner von der Gärtnerei Frank in Fischen im Allgäu. Denn alles Grün immer gleichmäßig zu gießen, ist falsch. Es bietet sich an, "einfach mal selbst den Finger in die Erde zu stecken", und zu überprüfen: Braucht die Pflanze überhaupt Wasser oder ist die Erde noch ausreichend feucht? Individuell nachzuwässern, sei die richtige Herangehensweise (Lesen Sie auch: Gesundheit, Umwelt, Tiere: So wirkt sich die Hitzewelle auf das Allgäu aus)

Wie hoch soll der Rasen sein?

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) appelliert darüber hinaus, den Rasen nicht zu kurz zu mähen. Denn je kürzer der Rasen ist, desto weniger Wasser kann er speichern. Im Hochsommer sollten Grundbesitzer daher den Rasen länger wachsen lassen und dafür nur alle paar Tage den Rasensprenger anstellen.

Welches Wasser eignet sich am besten?

Im Optimalfall gießen die Allgäuer Gärtnerinnen und Gärtner mit Regenwasser, da sind sich die Pflanzenexperten einig. "Darin ist weniger Kalk enthalten als im Leitungswasser", sagt Goßner. Vor allem Sorten wie der Rhododendron mögen kalkhaltiges Wasser nicht so gerne und freuen sich daher über Regenwasser. Zudem sei dies nachhaltiger. Benutztes Bad- oder Duschwasser sei hingegen nicht geeignet, sagt Brunner. Wegen der Shampoos seien darin oft Stoffe wie Weichmacher enthalten, die nicht nur die Pflanzen, sondern auch den Boden nachhaltig schädigen könnten.

Sparfüchse aufgepasst

Für Sparfüchse hat Goßner noch einen weiteren Tipp auf Lager: Bei Grundstücke mit einem großen Außenbereich rentiert sich vielleicht eine separate Wasseruhr für den Garten. "Für die verbrauchte Menge Wasser entfällt nämlich die Kanalgebühr."

Die Tipps zum Gießen kompakt:

Am besten morgens gießen

Die Pflanzen bodennah bewässern

Selbst überprüfen , ob der Boden trocken oder feucht ist und nur bei Bedarf nachgießen

, ob der Boden trocken oder feucht ist und nachgießen Im Sommer den Rasen länger wachsen lassen

Mit Regenwasser gießen, nur im Notfall mit Leitungswasser

gießen, nur im Notfall mit Leitungswasser Nicht mit Duschwasser bewässern, die Inhaltsstoffe von Shampoo können Pflanzen und Boden nachhaltig schädigen

