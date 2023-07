Mit diesen Problemen kämpfen Gärtnereien und Landwirte bei der Hitze

Nicht nur Menschen ächzen unter der Hitze, sondern auch Tiere und Pflanzen. Gärtereien und ein Landwirt berichten, wie sie mit der Trockenheit umgehen.

Die Hitze macht zu schaffen, so viel ist sicher. Doch während sie für die einen lediglich bedeutet, einen Liter Wasser mehr am Tag zu trinken und sich möglichst im Schatten aufzuhalten, führt sie für die anderen zu echten Problemen. Betroffen sind zum Beispiel Gärtnereien, deren Pflanzen die Köpfe hängen lassen oder Landwirte, deren Tiere unter Hitzestress leiden.

Wie viel Wasser brauchen Hochleistungs-Kühe am Tag?

„Für Kühe wird es schon ab 20 Grad unangenehm“, sagt Landwirt Daniel Schmid (25) aus Obergünzburg (Landkreis Ostallgäu). Normalerweise sollten sie deshalb nachts ausgetrieben werden. „Das ist auf meinem Hof aber zu gefährlich, weil er neben der Hauptstraße liegt.“ Stattdessen achte er darauf, dass die Tiere unter den Bäumen und neben der Halle genug Schatten haben. „Und genug zu trinken. Hochleistende Kühe brauchen um die 150 Liter am Tag.“

Ein weiteres großes Problem für Schmid, wenn es zu wenig regnet: „Die Ernte kann ausfallen. Das bedeutet weniger Futter für das Vieh.“ Im schlimmsten Fall müssten Landwirte den Tierbestand verkleinern. Dann gebe es weniger Milch und weniger zu verkaufen.

Warum will die Stadtgärterei Memmingen wasserintensive Pflanzen abschaffen?

Folgen hat die Trockenheit auch für Stadtgärtnereien. In Memmingen wird laut dem Leiter des Amtes für Stadtgrün und Friedhöfe, Michael Koch, großer Aufwand betrieben, um Beete, Kübelpflanzen und Bäume ausreichend zu gießen. „In Hitze-Hochzeiten waren acht Mitarbeiter nur mit Gießen beschäftigt“, sagt Koch. Andere Arbeiten hätten verschoben werden müssen – zum Beispiel Unkrautjäten oder Bänke und Spielgeräte für Kinder in Schuss zu halten.

Das Wasser zum Gießen bezieht die Stadt Memmingen aus einer Zisterne und über Hydranten. „In Zukunft wollen wir Pflanzen abschaffen, die besonders durstig sind. Frisch gepflanzte Bäume sollten möglichst nur die ersten drei Jahre gegossen werden müssen.“ Danach sollten die Wurzeln so tief gehen, dass sie sich selbst mit Wasser versorgen können.

Wie kämpfen Gärtnereien gegen die Hitze?

In der Gärtnerei Herb in Kempten gibt es trotz Trockenheit weiterhin alle Blumen und Pflanzen zu kaufen. „Wir sorgen mit Abdeckungen aus Fließ für Schatten, lüften viel und gießen – etwas anderes bleibt auch nicht übrig“, sagt Geschäftsführerin Eva-Maria Herb. Seinen Regenwasserspeicher will das Unternehmen in Zukunft noch verbessern und es gebe sogenannte Ebbe-Flut-Anlagen: Tische für Pflanzen, bei denen das überschüssige Gießwasser unten herausläuft und zurück ins System geleitet wird.

„Natürlich kaufen wir trotzdem Wasser zu. Sonst würde es nicht ausreichen“, sagt Eva-Maria Herb. Auch Mulch helfe gegen Trockenheit, da er die Verdunstung um 60 bis 70 Prozent vermindere. „Insgesamt hatten wir Glück, dass es im Frühjahr recht viel geregnet hat. Das ist nämlich unsere Hauptverkaufszeit.“

