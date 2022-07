Tierische Abkühlung für Hund, Katze, Meerschweinchen und Co: So funktioniert's

Nicht nur Mensch und Natur kämpfen mit der Hitze im Allgäu: Auch Hunde, Katzen, Meerschweinchen & Co leiden. So helfen Sie den Tieren an heißen Tagen.

22.07.2022 | Stand: 14:03 Uhr

Wem es in den sommerlichen Julitagen zu heiß wird, der geht ins Freibad, an den See, holt sich ein Eis oder watschelt einmal durchs Kneipp-Becken. Was aber, wenn es auch dem geliebten Haustier zu warm wird? Ein paar Tipps zur Vierbeiner-Abkühlung.

Hitzewelle im Allgäu: So helfen Sie Hunden richtig

Hunde können - anders als wir Menschen - so gut wie nicht schwitzen. Die einzigen Schweißdrüsen sitzen an den Pfotenballen. Und auch das typische Hecheln hilft zwar dabei, große Hitze zu kompensieren, reicht allerdings bei Temperaturen von mehr als 30 Grad oft nicht mehr aus. Wer also mit seinem tierischen Kumpanen Gassi geht, der tut das am besten früh morgens oder am Abend - und geht dabei durch schattige Gebiete, über kühlen Untergrund. Denn heißer Asphalt kann in extremen Fällen sogar zu Verbrennungen an Pfoten führen.

Beim Gassigehen sollten Frauchen und Herrchen schattige Routen wählen. Bild: Robert Günther, dpa (Symbolbild)

Wer eine Route an einem Bach oder Fluss entlang wählt, der kann seinem Hund beim Toben im kühlen Nass zusehen - natürlich nur dort, wo dies erlaubt und zudem die Strömung nicht zu stark ist.

Ganz wichtig: Hunde bei Hitze nicht alleine im Auto zurück lassen. Das weiß auch Isabel Koch vom Bayerischen Jagdverband. Sonst könne sich der Innenraum des Autos in eine tödliche Falle für den Vierbeiner verwandeln. Außerdem sollte zuhause natürlich immer ausreichend zu Trinken für Hunde bereitstehen.

Abkühlung für Katzen

Die flauschigen Vierpfötler freuen sich ebenfalls über gefüllte Wassernäpfe. Weil viele Katzen jedoch recht trinkfaul sind, sollten Frauchen und Herrchen ihr Tier zum Trinken animieren. Zum Beispiel indem sie einen Wasserhahn leicht aufdrehen. Die meisten Katzen mögen nämlich bewegtes Wasser lieber als stehendes.

Egal ob Mensch oder Tier: Viel trinken ist an heißen Tagen besonders wichtig. Bild: Kai Remmers, dpa (Symbolbild)

Um der Katze zusätzlich Flüssigkeit zuzuführen, sollte beim Füttern auf Nassfutter gesetzt - oder zumindest Trockenfutter angefeuchtet werden. Zudem sind die meisten Katzen zwar recht wasserscheu, eine kleine Abkühlung von außen tut aber auch ihnen gut. Sie nutzen ihren eigenen Speichel beim Putzen und befeuchten damit ihre Haut. Verdunstet der Speichel, wird so der Körper gekühlt. Auch Kühe haben mit den heißen Temperaturen zu kämpfen.

Abkühlung bei Hitze: So klappt es mit Meerschweinchen, Kaninchen & Co

Wer Kleintiere im Stall oder Gehege hält, der sollte unbedingt darauf achten, die Tier-Behausung in schattigen Bereichen aufzustellen. Werden die Tiere drinnen gehalten, bietet es sich an, in den kühlen Abendstunden durchzulüften. Aber Obacht: Meerschweinchen, Kaninchen, Hamster & Co unbedingt vor Zugluft schützen.

Ein kleines Häuschen kann ein guter, schattiger Rückzugsort für Meerschweinchen sein. Allerdings gilt: Vorsicht vor Stauhitze. Bild: Andrea Warnecke, dpa (Symbolbild)

Eine weitere Möglichkeit, den Tieren etwas Gutes zu tun, ist sie mit wasserhaltigem Futter wie Salatblättern - oder noch besser - mit Salatgurke zu füttern. Trinkschalen außerdem mehrmals täglich nachfüllen. Und wenn die Tiere im Garten unterwegs sind, freuen sich vor allem Kaninchen vielleicht auch über eine kleine Sprühdusche mit dem Wasserschlauch.

