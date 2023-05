Wie Hobbygärtner im heimischen Garten Wasser sparen können

Der Klimawandel ist im heimischen Garten angekommen, sagt Gertrud Epple vom Kemptener Landwirtschaftsamt. Mit diesen Tricks, kann man trotzdem vieles ernten.

11.05.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Wer trotz Starkregens oder Dürreperioden die Früchte seines Gartens ernten will, muss sich zukünftig wohl umstellen. Denn die Klimaerwärmung sei auch im Beet vor der Haustür angekommen, sagt Gertrud Epple vom Kemptener Landwirtschaftsamt. Sie gibt hier Tipps für Hobbygärtner.

Woran ist der Klimawandel im Garten zu erkennen?

Fachleute sprechen von einer „phänologischen Verschiebung“, erläutert Epple. Das heißt, das eigentlich typische Wetter für die einzelnen Jahreszeiten habe sich verändert. Ein Beispiel dafür seien die „Eisheiligen“: Zwar gebe es im Mai weiterhin Kälteperioden, wirkliche Frosttage träten in diesem Monat seit Jahren aber kaum noch auf. Die Gärtner-Regel, nichts vor den Eisheiligen zu pflanzen, stimme daher so nicht mehr, sagt Epple: Der Frühling beginne früher, das zeige sich zum Beispiel bei der Blüte von Apfelbäumen.

Gibt es Pflanzen, die aus unseren Gärten verschwinden werden?

Bestimmte Arten wie Kohlpflanzen brauchen sehr viel Wasser. Das heiße laut Epple aber nicht, dass sie komplett verschwinden müssen. Vielmehr sei die Frage, wie man Gärten in Zukunft mit weniger Wasser bewirtschaften kann. Vorbild sei der Erwerbsgartenbau: „Der Trend geht hin zu Tröpfchen-Bewässerung“, sagt Epple. Schläuche mit Löchern werden dabei in Beete gelegt und tröpfeln Wasser direkt an die Wurzeln der Pflanzen. Der Wasserverbrauch ist so deutlich geringer als bei Gartenschläuchen.

Wie kann man den Garten auf Hitzeperioden einstellen?

Langfristig müssen sich wohl auch die Böden im Allgäu ändern, sagt Epple. Ein Beispiel seien das Oberallgäu und Kempten. Dort gebe es oft schwere Lehmböden. Diese können Wasser nur sehr langsam aufnehmen – bei Starkregen fließt es deshalb ab und versickert nicht. Der beste Wasserspeicher sei dagegen Humus, sagt Epple. Ein angepasstes Verhältnis von Lehmböden und Humus werde zukünftig wohl eine größere Rolle spielen. Sind Hitzeperioden angekündigt, helfe es zudem, die Böden vorher zu mulchen. Das schütze den Boden. Unter Mulch versteht man natürliche, leicht abbaubare Materialien, wie beispielsweise Häckselgut, das auf Beeten ausgelegt wird.

Was kann aktuell schon im Garten gepflanzt werden?

Epple empfiehlt eine Faustregel: Wenn man mit den Händen in die Erde greift und es dort nicht mehr kalt ist, frieren auch Pflanzen nicht. „Frühjahrspflanzen mögen wie Menschen auch keine kalten Füße“, sagt sie. Sie brauchen aber viel Feuchtigkeit. Anpflanzen sollte man grundsätzlich nur das, was auch gelagert werden kann. Kohlrabi, Bohnen oder Kartoffeln können jetzt schon in den Garten.

Kann man seinen Garten nachhaltig betreiben?

Ja. Vorbild ist dabei das „uralte Prinzip der Vierfelder-Wirtschaft“, sagt Epple. So wird verhindert, dass Böden ausgelaugt und keine Nährstoffe mehr im Boden vorhanden sind. Heißt: Im ersten Jahr wird gepflanzt, was dem Boden viele Nährstoffe entzieht (Tomaten, Rhabarber, Gurke). Im zweiten Jahr dann „Mittelzehrer“ (Salat, Fenchel, Zwiebeln) und im dritten „Schwachzehrer“ (Feldsalat, Rucola, Kräuter). Dann folgt ein „Erholungsjahr“ ohne Gepflanztes.

Kempten Epple Kempten - Gerti Epple - Stadträtin - Amt für Landwirtschaft - Kräuterfrau Bild: Ralf Lienert

Kann man im eigenen Garten die Artenvielfalt fördern?

Insekten freuten sich an Blühstreifen im Garten, sagt Epple. Um sie herum könne man mähen und das Gras dort länger stehen lassen. Wer eine Blütenfülle im Garten möchte, sollte laut Epple nicht vor „Johanni“ mähen (24. Juni). Und wer einen Mähroboter hat, der müsse wohl auf eine Vielfalt an Gewächsen im Rasen verzichten. „Roboter sind die größte Sünde für Gärtner“, sagt Epple. Nur Gras überlebe deren Schnitt.

