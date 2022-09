Hochschule Kempten: Zahl an Bewerbern steigt - und was machen die Neubaupläne?

Nach dem Corona-Knick wollen wieder mehr junge Menschen in Kempten studieren. Präsident Hauke hofft Neubau bald ein positives Signal aus München zu erhalten.

05.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Herr Prof. Hauke, viele Branchen klagen über Fachkräftemangel, auch an der Hochschule in Kempten ist die Zahl an Studierenden zuletzt gesunken. Zeichnet sich die Tendenz für das kommende Semester ebenfalls ab? Gibt es gar einen Studierendenmangel?

Prof. Wolfgang Hauke: Nein, letztes Jahr hatten wir einen Sondereffekt durch die Corona-Pandemie. Wir sehen jetzt schon, dass die Zahl an Bewerbern wieder so hoch ist wie vor zwei Jahren. Aber die Einschreibungs-Phase läuft noch, wie viele dann tatsächlich bei uns studieren, können wir deswegen noch nicht sagen. Erst wenn die Studierenden ihren Studentenwerksbeitrag bezahlt haben, sind sie tatsächlich immatrikuliert. Am 15. November erheben wir die Zahl der Studierenden, unser Ziel sind 5500 bis 6000.

Gerade im Bereich Tourismus waren die Studentenzahlen zuletzt eingebrochen. Wird die Fakultät möglicherweise bei den Betriebswissenschaftlern integriert?

Hauke: Das ist gar kein Thema. Wie in der Tourismusbranche weltweit, waren die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Tourismusstudiengänge leider deutlich. Wir haben die Gelegenheit genutzt und das Angebot der Fakultät Tourismus-Management sogar um einen neuen Studiengang „Tourismuszukunft“ erweitert. Er greift wichtige Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung auf und befähigt Absolventinnen und Absolventen, neue Wege in der Branche mitgestalten zu können.

Welches sind die beliebtesten und welches die weniger stark nachgefragten Studiengänge an der Hochschule Kempten?

Lesen Sie auch

Personalmangel in der Allgäuer Pflege Pflegekräfte und Lehrpersonal fehlen: „Der Mangel ist hausgemacht“

Hauke: Game-Engineering (Anmerkung der Redaktion: das Entwickeln von Computerspielen und Trainings- sowie Simulationssoftware) und Soziale Arbeit sind besonders beliebt. Beide sind zulassungsbeschränkt, die angehenden Studierenden müssen also entsprechende Noten haben, um aufgenommen zu werden. Welche Studienfächer weniger beliebt sind, kann man noch nicht sagen, auch das wird man erst Mitte November sehen, da ja die Immatrikulationsphase noch nicht abgeschlossen ist.

Wenn Sie nicht mit fixen Studentenzahlen rechnen können, wie wirkt sich das auf die Planung für Verwaltung, Räume, Finanzierung aus?

Hauke: Diese Unsicherheit haben wir jedes Jahr, das sind wir gewohnt und das klappt auch. Den Stundenplan erstellen wir bereits im Mai/Juni. Je nach Anmeldeverhalten können wir auch kurzfristig gut reagieren.

Räumlich ist die Hochschule aber längst an ihre Grenzen gekommen.

Hauke: Ja, wir müssen zusätzlich weitere Büros anmieten. Eigentlich bräuchten wir auch Seminarräume, aber das ist nicht so einfach. Deswegen hoffen wir, mit dem sechsten Bauabschnitt bald voranzukommen. Dort wollen wir alle Studierenden und Mitarbeitenden unterbringen, die momentan aufgrund des räumlichen Engpasses in der Stadt verteilt sind.

Wie steht es um den geplanten Bau für die Forschung? Wird es bald losgehen?

Hauke: Die Absprachen mit Bau- und Wissenschaftsministerium sind erfolgt. Wir warten aktuell noch auf eine Rückmeldung des bayerischen Finanzministeriums. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen eine Antwort erhalten.

Zur Person: Professor Dr. Wolfgang Hauke leitet die Hochschule Kempten seit 2019. Zu seinen Fachgebieten zählen Wirtschaftsmathematik, Statistik und Datamining (die Auswertung großer Datenbestände). Hauke arbeitet seit 2000 an der Hochschule, von 2011 bis 2019 war er Dekan der Fakultät Betriebswirtschaft.

Lesen Sie auch: Für das Projekt "Smart City" in Kempten stehen 17,5 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Vorteile können digitale Netzwerke für Bürgerinnen und Bürger haben