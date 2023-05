Hochschulmesse 2023 in Kempten: 35-Stunden-Wochen gefällig?

Auf der Hochschulmesse in Kempten zeigen Firmen, wie man heute bei jungen Menschen wettbewerbsfähig bleibt. Nicht nur das Thema Homeoffice spielt eine Rolle.

10.05.2023 | Stand: 17:58 Uhr

Der Roboter bewegt sich ruckartig, eine Gruppe Schüler steht beeindruckt davor. Und Peter Koch, Mitarbeiter der Fakultät Elektrotechnik der Hochschule Kempten, sagt kurz bevor er die Jugendlichen verabschiedet: „Wir brauchen Euch – macht was draus.“ Nach dem kurzen Ausflug in die Robotertechnik ziehen die Schüler weiter. Gelegenheit, sich ausführlich über all die Chancen für ihre berufliche Laufbahn zu informieren, hatten sie auf der Hochschulmesse am Campus in Kempten genügend: 160 Aussteller und Organisationen waren am Mittwoch gekommen, um mit Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen. Zudem gab es in Vorträgen Infos zu den einzelnen Studiengängen und Fakultäten.

Hochschulmesse 2023: Was bieten Unternehmen den Studierenden, ist heute die Frage

Hunderte Kilometer weit angereist waren einige Unternehmen, um mit jungen Menschen in Kontakt zu treten. Die Firma FMS (Future-Mobility-Solutions) beispielsweise, die bei Ingolstadt ihren Sitz hat. Entfernung sei in der heutigen Arbeitswelt nicht mehr unbedingt ein Hindernis – schon gar nicht für Mitarbeiter: „Wir bieten die Möglichkeit zu 100 Prozent Homeoffice an“, erklärt Personalerin Anna Lank. Mitarbeiter können so fernab des Standorts arbeiten. Man sehe sich dann teilweise nur noch zur Weihnachtsfeier, erklärt sie.

Doch nicht nur mobiles Arbeiten war eines der Mittel, mit denen Unternehmen an ihre Stände lockten. Groß auf seinem Messestand warb das Unternehmen Pfeifer Seil- und Hebetechnik aus Memmingen mit einer 35-Stunden-Woche. „Das gilt nur für Auszubildende und Studierende“, erklärten die Mitarbeiterinnen. Man müsse wettbewerbsfähig sein – Arbeitszeit sei dabei ein wichtiger Faktor bei jungen Nachwuchskräften.

Mehrere Busse voller Schüler reisen zur Hochschulmesse nach Kempten an

Mehrere Busse von Schulen der Region waren zur Messe angereist. Während einige Abiturienten „nur mal umher schauen“ wollten, wie sie im Gespräch erklärten, kamen zukünftige Studienabsolventen mit konkreteren Zielen: Zwei davon waren Simone Andres und Emelie Abt, Studentinnen der Sozialwirtschaft im achten Semester.

Die beiden seien „positiv überrascht“ vom Angebot. Gezielt suchten sie nach Berufsangeboten für ihren Studiengang. Aufgefallen sei ihnen der Stand des Pflegedienstleisters Charleston aus Füssen. Die Farbe des Messestandes, nämlich pink, zog womöglich an. In Vorträgen wie „Zukunftstechnologien für die Produktion“ oder „Auslandserfahrung lohnt sich“ zeigte die Hochschule zudem selbst, was sie Studierenden bieten kann.