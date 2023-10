Spitzen-Studenten an der Hochschule verabschiedet: "Kempten ist der Hammer"

Müller gehört zu den Top-Studenten der Hochschule. Beim Hochschultages wurde er für seine Leistungen (Note 1,3) ausgezeichnet. In der Bigbox wurde gefeiert.

27.10.2023 | Stand: 21:09 Uhr

Es waren die Berge, die Laurenz Matthias Müller von Stuttgart ins Allgäu und an die Hochschule Kempten gebracht haben. Fünf Semester später steht der 25-Jährige in der Bigbox Allgäu und bekommt im Rahmen des Hochschultags sein Masterzeugnis überreicht. Er gehört zu den 37 besten Absolventen und Absolventinnen der Hochschule. Seinen Abschluss – er machte seinen Master in Wirtschaftsingenieurwesen-Maschinenbau – machte er mit 1,3.

