1052 Absolventinnen und Absolventen hat die Hochschule Kempten in diesem Studienjahr verzeichnet. Ein Großteil von ihnen kam am Freitag mit Freunden und Angehörigen zum Hochschultag in die Kemptener Big Box und nahm dort die Zeugnisse in Empfang. Darunter waren auch Anna-Lena Bachmann und Dietmar Pisalski.

Bachmann absolvierte in Kempten den Master-Studiengang „Führung in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft“ und schloss diesen als beste ihres Jahrgangs ab. Zudem zeichnete sie der Bezirk Schwaben mit einem Förderpreis für ihre herausragende Abschlussarbeit aus. Die 28–Jährige aus Bad Grönenbach machte zunächst ihren Bachelor in Politikwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Danach zog es die Ausnahmestudentin aus dem Unterallgäu wieder in ihre Heimat und für den Master an die Hochschule Kempten. „So konnte ich meinen Wunsch, im sozialen Bereich zu arbeiten, wahr werden lassen“, sagt sie.

Die Hochschule Kempten sei zudem eine der wenigen Hochschulen, die diesen speziellen Master-Studiengang anbieten. Dabei hat Bachmann nicht allzu viel vom Studentenleben in Kempten erlebt. Nahezu ihr gesamtes Master-Studium absolvierte sie, wie ein Großteil der 1052 Absolventen, während der Corona-Pandemie. Nur ein Semester sei sie tatsächlich am Campus gewesen. Dafür veröffentlichte sie in der Zwischenzeit als Autorin mehrere Bücher über Meditation und arbeitet mittlerweile im familieneigenen Unternehmen „Lichtbewusstseinakademie Süd“ in Memmingen. Dort bietet Bachmann unter anderem Yoga- und Meditationskurse an.

Die preisgekrönten Absolventen Anna-Lena Bachmann und Dietmar Pisalksi. Bild: Ralf Lienert

Dietmar Pisalski schätzt den engen Kontakt zu den Professoren an der Hochschule Kempten

Technischer geht es im Masterstudiengang Game Engineering und Visual Computing zu, den Dietmar Pisalski mit einer ebenfalls herausragenden Abschlussarbeit beendete. Dafür erhielt der Kaufbeurer den mit 1500 Euro dotierten Preis der IHK Schwaben. Die Hochschule Kempten, an der der 27-Jährige bereits seinen Bachelor in Game Engineering bestanden hatte, entschied sich ganz bewusst für die Bildungseinrichtung im Allgäu: „Ich schätze an der Hochschule Kempten vor allem den engen Kontakt zu den Professoren und die Nähe zu den Bergen“, sagte der heimatverbundene Ingenieur. Für ihn sei die Auszeichnung eine echte Überraschung gewesen. Pisalski wurde für seine Masterarbeit geehrt, die er bei ATCSim in Kaufbeuren schrieb. Das mittelständische Unternehmen entwickelt Simulationssoftware für Fluglotsen. Dort stieg er nun auch ins Berufsleben ein – als Software-Ingenieur.

Diese Ratschläge gibt Hochschulpräsident Wolfgang Hauke den Absolventen

Gute Ratschläge für ihre Zukunft bekamen Bachmann, Pisalski sowie die weiteren Absolventinnen und Absolventen von Hochschulpräsident Professor Wolfgang Hauke. Er ging in seiner Rede vor etwa 1700 Gästen vor allem auf den „Übergang in eine neue Lebensphase“ ein. Und er riet den frisch ausgebildeten Akademikern, mit Leidenschaft und Engagement in ihr Berufsleben zu starten. „Bleiben Sie sich treu und wählen Sie nicht immer den einfachsten Weg“, sagte der Hochschulpräsident.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die Festrede von Martin Schall, Co-Gründer vom Kemptener Startup Numbat, das sich zum Ziel gesetzt hat, die dichteste Schnellladeinfrastruktur Europas für Autos aufzubauen. Schall wandte sich mit seinem Vortrag mit den Themen „Mut zur Gründung“ und „Trend zur Nachhaltigkeit“ an die Absolventen. Dabei vermittelte er eine Aufbruchstimmung und machte den 1052 Akademikern Mut für die Zukunft. „Alle anderen kochen auch nur mit Wasser“, sagte Schall mit Blick auf ihre beruflichen Werdegänge.

