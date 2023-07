Hofgut Ratzenberg scheitert in den Mühlen der Bürokratie

Hofgut Ratzenberg im Westallgäu schließt Wirtschaft. Voraus ging jahrelanges Ausbau-Bemühen. Warum das scheiterte, obwohl vom „Vorzeigebetrieb“ die Rede ist.

20.07.2023 | Stand: 16:59 Uhr

Auf der Terrasse stehen ein paar Stühle aus Holz, der Aushang der Gaststätte ist leer, die Tür geschlossen. Die Gastwirtschaft im Hofgut Ratzenberg in Lindenberg (Kreis Lindau) ist zu und wird das nach Stand der Dinge auch bleiben. Drei Jahre lang hat Alexander Eisenmann-Mittenzwei um die Hofwirtschaft als Teil seines landwirtschaftlichen Betriebs gekämpft und mittlerweile das Handtuch geworfen. „Offenbar will man leere Bauernhöfe“, sagt er entnervt. Eine Geschichte, in der das Landratsamt Lindau, die Regierung von Schwaben, zwei Ausschüsse des Landtags und das Baurecht eine Rolle spielen.

