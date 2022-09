"Da vergeht einem der Hunger" - So reagieren unsere Leser auf die gestiegenen Preise in Allgäuer Restaurants

Wir berichteten über die gestiegenen Preise in Allgäuer Gaststätten und auf Facebook entfachte eine große Diskussion. Das sind die Reaktionen unserer Leser.

Vor einigen Tagen hat unsere Redaktion über die gestiegenen Preise in der Gastronomie berichtet: 7,60 Euro für einen dreiviertel Liter Mineralwasser, 11 Euro für Tomate-Mozzarella als Vorspeise, 16 Euro für eine Portion Kässpatzen - so sehen die Speisekarten einiger Restaurants in den Allgäuer Städten aus.

Gestiegene Preise in Allgäuer Restaurants: So reagieren unsere Leser

Auf unserer Facebook-Seite sorgte dieses Thema für hitzige Diskussionen. Knapp 180 Kommentare finden sich unter dem Post. Die einen haben Verständnis für die Gastronomen: "Logisch betrachtet hat der Wirt keine andere Möglichkeit. Das Essen muss er ja erst bezahlen, bevor wir es auf den Tisch bekommen. Dann muss er die Miete/Pacht für den Laden zahlen, Strom/Gas, Angestellte und er muss davon auch noch leben. Also wie soll das gehen, wenn das Essen 7 Euro kostet?", schreibt eine Nutzerin. Eine andere kommentiert: "Ist halt so, ich arbeite im Verkauf und weiß, wie teuer alles geworden ist."

Doch nicht jeder ist so verständnisvoll. "Ich glaube, manche übertreiben es! Erhöhen pauschal alles, egal ob gerechtfertigt oder nicht! Haben nur die „Eurozeichen in den Augen“", kommentiert einer. Ein anderer Nutzer schreibt: "Muss man nicht hingehen, bei dem Preis vergeht einem der Hunger."

Facebook-Nutzer gehen unterschiedlich mit den Preisen im Restaurant um

Viele sehen das ähnlich und verzichten bei den gestiegenen Preisen lieber darauf, essen zu gehen. "Die Gastronomie kann nichts für die gestiegenen Preise, trotzdem werden die meisten Menschen den Gürtel enger schnallen müssen und essen gehen wird seltener werden", kommentiert eine Nutzerin. Ein anderer geht folgendermaßen damit um: "Speisekarte lesen, zu teuer - weiter gehen!"

Es gibt auch Nutzerinnen und Nutzer, die davon berichten, dass nicht überall die Kässpatzen wie in unserem Beispiel 16 Euro kosten. "Es gibt auch genügend Gaststätten, die mit ihren Preisen am Boden geblieben sind", schreibt einer. Eine Nutzerin erzählt von ihrem jüngsten Restaurantbesuch: "Ich war gestern in Kempten essen zu 'normalen' Preisen. Es war lecker und das Lokal war zur Mittagszeit voll. Trotz Mittagstisch wurde viel von der Karte bestellt. Klar wurde auch hier leicht erhöht, aber eben nicht unverschämt."

