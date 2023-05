Droht Holz- und Pelletheizungen ab 2024 das Aus? Im Allgäu regt sich Widerstand

Die Bundesregierung will das Heizen mit Holz in Neubauten ab 2024 weitgehend verbieten. Im Allgäu regt sich Widerstand, auch von Mitgliedern der Ampelkoalition.

10.05.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Droht ein Heizungsverbot für Holz und Pellets? Der Einbau wird ab Januar 2024 in Neubauten untersagt – so steht es zumindest im Entwurf der Bundesregierung für das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG), das noch vor der politischen Sommerpause in Berlin beschlossen werden soll. Dagegen regt sich Widerstand im Allgäu: von Holzheizungs- und Waldbesitzern – aber auch seitens der FDP, die in Berlin zusammen mit SPD und Grünen regiert.

