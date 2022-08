Auf dem Holz-Weg

Das Holzforum Allgäu will bei der Landsberger Großsägerei Ilim Timber einsteigen. Für ein weiteres Ziel müssten ebenfalls 50 Millionen Euro investiert werden.

Ihr Vorstoß, dass sich Allgäuer Waldbesitzer mit einer Millionen- Investition an der Großsägerei von Ilim Timber in Landsberg beteiligen, hat vor einem halben Jahr für Aufsehen gesorgt. Was ist aus Ihrer Idee geworden?

Hugo Wirthensohn: Der Plan ist immer noch aktuell, denn mit dem Einstieg in Landsberg wären Allgäuer Waldbesitzer endlich direkt an der regionalen Holz-Wertschöpfungskette beteiligt. Außerdem verhindern wir, dass uns große Konzerne ohne jegliche regionale Interessen unter Druck setzen. Ich war mit weiteren Vertretern des Holzforums erst vor wenigen Tagen bei Ilim-Geschäftsführer Michael Liche in Landsberg. Er hat signalisiert, dass eine Kooperation für ihn sehr wohl vorstellbar ist. Wir sind aber noch nicht soweit, dass es jetzt schon um Details geht. Außerdem will Ilim Timber seine Schnittholzprodukte stärker auf dem Allgäuer Markt etablieren. Bislang liefert das Unternehmen nur Sägemehl für die Pelletsproduktion am Biomassehof Allgäu und teilweise Schnittholz an Weiterverarbeiter.

Das Landsberger Sägewerk verarbeitet pro Jahr etwa 800.000 Kubikmeter Holz, über 300.000 Kubikmeter davon stammen aus Allgäuer Wäldern. Wie stellen Sie sich die Kooperation vor?

Wirthensohn: Für uns macht es nur Sinn mit mindestens 50 Prozent einzusteigen. Sonst hätten wir eine Kooperation ungleicher Partner, und die bringt uns nichts.

Welche Summe müssten die Allgäuer dafür auf den Tisch legen und wie soll die zusammen kommen?

Wirthensohn: Es geht hier um eine Größenordnung von etwa 50 Millionen Euro. Das ist viel. Es ist aber eine machbare Summe, wenn man bedenkt, dass an der Genossenschaft der Wald-Säge Fuchstal bei Buchloe 40.000 Waldbesitzer aus 21 Organisationen beteiligt sind. Außerdem gibt es einen zuverlässigen Investor, der mit einer großen Summe einsteigen würde. Natürlich müsste ein Teil der Summe über Darlehen finanziert werden.

Wie hat die Basis auf Ihre ehrgeizigen Pläne reagiert?

Wirthensohn: Ich habe weder von einzelnen Forstbesitzern, noch von den Waldbesitzervereinigungen oder Forstbetriebsgemeinschaften Bedenken gehört. Natürlich gibt es zu einem solchen Schritt viele Fragen. Ich bin aber überzeugt, dass die Waldbesitzer bei einem guten Konzept mitziehen werden.

Ilim Timber hat russische Wurzeln, ein Unternehmen der Gruppe sitzt in St. Petersburg. Ist eine Kooperation vor dem Hintergrund des brutalen Ukraine-Kriegs und des unberechenbaren Verhaltens Russlands bei der Gaslieferung überhaupt vertretbar?

Wirthensohn: Man muss bei diesem Thema differenzieren. Ilim Timber ist als eigene Firma in Russland vertreten, das stimmt. Dieses Unternehmen gehört aber so wie Ilim Timber in Deutschland zu einer Schweizer Holding. Und deren Verantwortliche haben nicht nur glaubhaft den Ukraine-Krieg scharf verurteilt, sondern sich auch für ukrainische Kriegsopfer eingesetzt. Eine Kooperation ist daher sehr wohl vertretbar.

Gibt es neue Strategien für die Vermarktung? Der Holzmarkt ist zur Zeit extrem in Bewegung.

Wirthensohn: Ja, es gibt ein weiteres ehrgeiziges Ziel der Allgäuer Holzwirtschaft. Wir möchten im Allgäu in industriellem Stil Holzmodule und Halbfertigteile, also etwa Decken und Hauswände, herstellen. Diese Produkte sind mit Blick auf den Wohnungsbau ein Zukunftsmarkt, der in nächster Zeit extrem wachsen wird. Man muss sich nur die Aufstockung von Wohngebäuden in den Städten anschauen. Da ist Holz wegen des Gewichts, der Co2-Bilanz und des Umsetzungstempos vielfach der mit Abstand gefragteste Baustoff.

Wo wollen Sie diese Produktionsstätte ansiedeln?

Wirthensohn: Was die Zentralität angeht, bietet sich als Standort ein früheres Sägewerk in Fuchstal-Asch im Landkreis Landsberg an. Denn nicht nur im Allgäu, sondern auch in Nordschwaben und Oberbayern gibt es großes Interesse an einem solchen Werk. Das Gelände im Asch ist etwa sechs Hektar groß und erweiterbar. In der Nachbarschaft gibt es weitere holzverarbeitende Betriebe. Bislang werden Holzmodule und Fertigteile für das Allgäu im Bregenzerwald und in Wangen produziert. Wir sollten jetzt den Startschuss geben, dass die Region den Beginn des Holzzeitalters nicht verschläft.

Wer soll hinter dem Fertigteilwerk stehen und wie wollen Sie das Projekt finanzieren?

Wirthensohn: Ziel ist eine Genossenschaft, an der sich große Zimmereien, die Sägereien, Holzbauunternehmen und auch Waldbesitzer beteiligen. Die müssten einen guten Teil der Kosten von grob geschätzt 50 Millionen Euro stemmen. Es wird aber sicher auch in größerem Umfang Investoren geben, etwa aus der Immobilienbranche. Und ich rechne mit einer staatlichen Förderung. Der Reiz dieses Projekts liegt daran, dass in einen neuen Markt investiert wird, man nimmt also keinem heimischen Unternehmen Umsatz weg. Wenn alles optimal läuft, wäre 2026 der Baubeginn denkbar.

Hat Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), der ja auch ihr Parteifreund ist, schon Unterstützung zugesagt?

Wirthensohn: Nein, wir stehen hier ganz am Anfang. Vor dem Gang ins Ministerium braucht es ein schlüssiges Konzept. Ich gehe davon aus, dass die Politik diese Idee unterstützen wird. Der eigentliche Antrieb aber muss von der heimischen Holzwirtschaft kommen.

Zur Person: Hugo Wirthensohn ist Vorsitzender des Holzforums Allgäu, einem Verbund von 100 regionalen Vertretern der Holzbranche. Der Oberallgäuer Kreisrat war lange Kreisvorsitzender der Freien Wähler und gilt als exzellenter Netzwerker.

