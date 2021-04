Holzpenis aus Westallgäuer Heimenkirch ist wieder verschwunden

Unbekannte hatten den Holzpenis auf einem Kreisverkehr bei Heimenkirch aufgestellt. Jetzt ist er wieder weg. So kommentierte das der Bürgermeister auf Facebook.

27.04.2021 | Stand: 19:15 Uhr

Der Holzphallus, den Unbekannte auf dem Kreisel bei Heimenkirch (Kreis Lindau) aufgerichtet hatten, ist wieder verschwunden. In der Nacht zum Freitag tauchte er auf, in der Nacht zum Sonntag wurde er wieder entfernt. „Bin gespannt, wo der Wandergeselle das nächste Mal in Erscheinung tritt“, kommentierte Heimenkirchs Bürgermeister Markus Reichart auf Facebook. In den vergangenen Monaten wurde in der Region immer mal wieder ein Holzpenis gesichtet.

