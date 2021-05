Holzpreis steigt um 100 Prozent: Allgäuer Handwerker sind besorgt

Auch im Allgäu steigt der Holzpreis enorm. Handwerker und Kunden sind zudem von Lieferengpässen betroffen. Waldbesitzer profitieren vom Boom weitaus weniger.

06.05.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Zimmermeister Albrecht Bockreiss aus dem Oberallgäuer Altusried runzelt die Stirn, als er sich die Rechnungen und Lieferscheine der vergangenen Wochen und Monate anschaut: So haben sich beispielsweise die Preise für Dachlatten seit Jahresbeginn von 40 auf 83 Cent pro Meter mehr als verdoppelt. Hochwertiges Leimholz ist von 520 auf über 900 Euro pro Festmeter gestiegen. Bockreiss klagt über nicht mehr kalkulierbare Tagespreise und lange Lieferzeiten: „Manche Sägereien und Hersteller verkaufen nur noch an Stammkunden.“ Sorgen bereiten den Handwerkern zudem die langen Lieferzeiten. Für Holzfaser-Dämmstoffe beispielsweise sei mit zwölf bis 16 Wochen Wartezeit zu rechnen. Die Konsequenzen für Verbraucher und Bauherren: Die Preise kennen nur eine Richtung – nach oben. Andere Baustoffe werden ebenfalls immer teurer – auch aufgrund des Baubooms in Corona-Zeiten.