Homeschooling und Lockdown: Allgäuer Experten helfen

Die psychische Belastung für Kinder ist derzeit sehr hoch. Am Freitag beantworten Fachleute von 10 bis 12 Uhr Fragen am Lesertelefon unserer Redaktion.

24.02.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Freunde zum Spielen treffen ist kaum möglich, Freizeiteinrichtungen haben geschlossen, viele Schüler müssen trotz schrittweiser Lockerungen noch immer von zuhause aus lernen. Doch wie erkenne ich, ob meinem Kind die psychische Belastung durch den Lockdown langsam zu groß wird? Was kann ich tun, wenn es sich immer weiter zurückzieht oder gar aggressiv wird? Wie können wir als Familie am besten durch diese Zeit kommen? Wie kann ich daheim meinem Kind beim Lernen helfen? Und wie stelle ich fest, ob es den Anforderungen im Homeschooling noch gerecht werden kann? Wie reagieren wir bei technischen Problemen am besten und ist er Datenschutz überhaupt noch gewährleistet?

Telefone von 10 bis 12 Uhr frei geschalten

Diese und andere Fragen rund um Familien im Lockdown und Distanzunterricht beantworten am Freitag, 26. Februar, zwei Experten am Lesertelefon unserer Redaktion. Die Telefone sind zwischen 10 und 12 Uhr geschaltet. An den Apparaten geben Auskunft: Dr. Volkmar Reschke, Kinderarzt und Psychotherapeut, sowie Frank Hortig, Pädagoge und Leiter der Gustav-Leutelt-Schule (Grund- und Mittelschule) in Kaufbeuren. Beide Experten beantworten natürlich Fragen aus dem gesamten Allgäu. Die Rufnummern lauten:

0831/206-150 (Frank Hortig)

0831/206-152 (Volkmar Reschke)