Traditionssport mit einem Hauch Formel 1

Hornerrennen sind eine rasante Tradition. Dabei ist aber nicht nur Mut, sondern jede Menge Technik gefragt. Die Pandemie bremst die Sportler jedoch gehörig aus.

09.03.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Der Winter geht demnächst zu Ende – und damit eine Saison, in der deutsche Sportler im olympischen Eiskanal quasi nach Belieben dominierten. Rasante Abfahrten auf Kufen sind auch im Allgäu beliebt, aber in einer traditionelleren Sportart: Bei Hornschlittenrennen, bei denen man schnell und ungefedert ins Tal rauscht. Doch wie im Bobsport gibt es auch hier klar verteilte Rollen, erzählt Lukas Geisenhofer (25) von den Hornados Sulzberg, der den Schlitten über die Trainingsstrecke des Clubs lenkt: „Vorne sitzt der Pilot, der Hintermann ist Anschieber.“ Hinten hat auch Geisenhofer angefangen, seit zwei Jahren nimmt er vorne Platz. Dabei müsse man „eine gute Spur erwischen und die Linie einschätzen. Man darf die Kurven nicht zu arg anfahren“.

Der Hintermann muss für den explosiven Start sorgen – und sich in die Kurven lehnen. „Man muss eingespielt sein, das ist ganz entscheidend“, sagt Geisenhofer. Das Hornerfahren ist gelebte Allgäuer Tradition, die meist in Familien weitergegeben wird. Auch Geisenhofer und seine Vereinskollegen fahren, „weil unsere Väter das machen“. Ursprünglich waren die Schlitten Alltagsgeräte, sagt Karl Milz vom Heimatbund Allgäu: „Damit wurde früher Holz und Heu transportiert.“ In den Siebziger- und Achtzigerjahren sei daraus ein Rennsport geworden.

Durch Gleitschuhe zum Rennsport geworden

Und heute wird eifrig getüftelt, um entscheidende Sekundenbruchteile zu gewinnen. So tragen die Piloten im prestigeträchtigen Alpencup, der aus mehreren Rennen in Deutschland und Österreich besteht, heutzutage Gleitschuhe. „Die baut man meistens selbst aus Skischuhen, an denen unten ein Stück Ski dran ist“, erzählt Geisenhofer. Durch die speziellen Schuhe sei das Hornerfahren immer mehr zum Rennsport geworden, denn sie ermöglichen deutlich mehr Kontrolle über den bis zu 60 km/h schnellen Schlitten. Und sie wirken sich auch auf das Talentprofil der Piloten aus: „Es hilft, wenn man gut Skifahren kann“, sagt Geisenhofer.

Doch auch der Schlitten selbst ist entscheidend, der hölzerne Untersatz kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. „50 Prozent sind der Fahrer, 50 Prozent der Schlitten“, sagt der Sulzberger Klaus Frenzel (55), seit 35 Jahren Hornerfahrer und Schreiner. Die Holzkonstruktion müsse stabil und exakt gearbeitet sein. „Und die Bauart muss zum Fahrer passen. Der eine ist klein, der andere groß.“ Die besten Hölzer seien Esche oder Birke, denn der Schlitten „muss was aushalten, sonst ist man dauernd am Reparieren“. Bis ein Gerät fertig ist, vergehen ungefähr 30 Stunden, ein Exemplar kostet etwa 1000 Euro. Als Hobbybastler kriege man das nicht hin, sagt Frenzel. So müsse man für das Biegen der Kufen ein Fachmann sein.

Kufen als Erfolgsgeheimnis

„Im Allgäu wüsste ich auf Anhieb nur zwei andere, die Schlitten bauen. Das ist eine aussterbende Kunst“, sagt Frenzel. Dabei sei das Material im Kampf um Hundertstel entscheidend. Das wichtigste Bauteil sei die Kufe: „Da gibt es viele Geheimnisse. Die einen nehmen Edelstahl, andere kohlenstoffreichen Stahl.“ Auf eisigem Untergrund verwende man schmalere Kufen, auf Schnee breitere. Das verleiht dem Traditionssport stellenweise einen Hauch von Formel 1 – so reisen manche Teams aus Österreich zu den Rennen gar mit zweierlei Kufen und Schlitten an.

Doch nicht nur die Wahl der Kufen ist eine Wissenschaft für sich, sondern auch sie zu wachsen. „Da hat jeder seine Geheimnisse, manche bürsten die Strukturen raus, manche nicht“, erzählt Geisenhofer. Da helfe nur Erfahrung – und viel Probieren. Genau das wird jedoch zum Problem. So sind mittlerweile drei Saisons quasi ausgefallen – zuerst wegen des schlechten Winters, dann zweimal durch die Pandemie. Das ist auch für die Vereine bitter. Nachdem die Teilnehmerzahlen vor einigen Jahren gesunken seien, stiegen sie vor der Pandemie, sagt Frenzel. „Die jungen Leute fahren gern, das wird gut angenommen. Corona ist deshalb besonders bitter.“

