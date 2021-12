Hose vor Soldatin in Füssen heruntergezogen: Unteroffizier demütigt Untergebene

Ein Unteroffizier aus Füssen muss eine Geldstrafe zahlen, weil er seine Hose vor einer Soldatin heruntergezogen hat. So erklärt er seine Tat.

07.12.2021 | Stand: 05:34 Uhr

Wegen „entwürdigender Behandlung einer Untergebenen“ musste sich ein 35-jähriger Unteroffizier der Bundeswehr vor dem Kaufbeurer Amtsgericht verantworten. Er hatte die Frau im Februar in der Füssener Kaserne wegen einer dienstlichen Angelegenheit ins Büro kommen lassen und dort im Beisein anderer Soldaten seine Uniformhose bis zu den Knien heruntergezogen. Er erhielt einen Strafbefehl, der auf 50 Tagessätze zu je 60 Euro lautete – insgesamt also 3000 Euro. Dagegen legte er Einspruch ein, sodass es jetzt zur Hauptverhandlung kam. Vor Gericht war er zwar grundsätzlich geständig, bestritt aber einen sexuellen Hintergrund. Schließlich nahm er seinen Einspruch auf Anraten der Richterin zurück. Die Entscheidung wurde somit rechtskräftig.

Angeklagter habe "wahrscheinlich bloß einen großen Lacher kassieren wollen"

Der Strafbefehl war davon ausgegangen, dass die Aktion auf eine Demütigung der Untergebenen abzielte, über die offenbar Gerüchte wegen angeblicher Kontakte zu wechselnden Sexualpartnern kursierten. Der Angeklagte bestritt dies entschieden, konnte aber auf wiederholte Nachfrage der Richterin nicht schlüssig erklären, warum er sich damals so verhalten hatte. Wahrscheinlich, sagte der Angeklagte, habe er „bloß einen großen Lacher kassieren wollen“.

Als die Richterin jedoch wissen wollte, was an der Sache „witzig sein soll“, sagte der Familienvater: „Im Nachhinein finde ich das auch nicht mehr lustig.“ Am Tag nach dem Vorfall habe er sich mehrfach bei der Frau entschuldigt. Dies wurde im Strafbefehl zu seinen Gunsten berücksichtigt, ebenso das Geständnis. Die Richterin hielt dem Unteroffizier aber vor, dass er als Vorgesetzter eine Vorbildfunktion habe, und machte kein Hehl daraus, dass sie ihm seine Erklärung nicht abnahm.

