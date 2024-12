Traumjob Hüttenwirt? Für diese Berghütten werden aktuell Pächter gesucht

Saftige Wiesen vor der Tür, weit weg vom Trubel der Städte - Hüttenwirt ist für viele ein Traum- oder Sehnsuchtsjob. Und aktuell gibt es auf vielen Hütten die Möglichkeit dazu. Denn die Alpenvereine in Deutschland und Österreich schreiben im Netz einige Pachten aus. Wir haben gesammelt, welche Hütten im Allgäu, Bayern und in Österreich derzeit neue Pächter brauchen.

Für diese Allgäuer Hütten werden neue Pächter gesucht

Im Allgäu sucht der DAV seit kurzem nach neuen Pächtern für die Rappenseehütte im Oberallgäu. Die Rappenseehütte liegt südlich von Oberstdorf im Rappenalptal auf 2091 Metern Höhe. Mit über 300 Schlafplätzen ist sie die größte aller DAV-Hütten. Die Hütte ist ein beliebter Stützpunkt für die Begehung des Heilbronner Wegs. Der gilt als einer der schönsten Höhenwege der Ostalpen.

Mit 304 Schlafplätzen ist die Rappenseehütte die größte aller 325 DAV-Hütten. Im Durchschnitt kommt die Hütte auf knapp 15.000 Übernachtungen im Jahr. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Das ist aktuell auch die einzige DAV-Hütte im Allgäu, für die neue Pächter gesucht werden. Doch das kann sich schnell ändern - denn immer wieder werden auch Pachten frei. So gab es allein 2024 auf der neuen Tannheimer Hütte, am Naturfreundehaus Kempten am Gschwender Horn und auf der Gundhütte bei Pfronten Betreiberwechsel, ebenso wie auf der nahegelegenen Kappeler Alp. Letztere eröffnete im September sogar unter neuem Namen. Das Säulinghaus bei Füssen steht seit diesem Jahr gleich ganz zum Verkauf.

Das Säulinghaus liegt auf circa 1720 Metern Höhe. Von dort ist es noch eine Stunde Aufstieg bis zum Gipfel. Foto: Ernst Eigner (Archivbild)

Für diese Berghütten sucht der Deutsche Alpenverein neue Pächter

Ostpreußenhütte (Berchtesgadener Alpen)

Die auf 1630 Metern Höhe nahe des Hochkönig gelegene Hütte gehört der DAV-Sektion Königsberg/Pr. Sie liegt inmitten der Salzburger Kalkalpen unweit des Königssees auf der österreichischen Seite.

Ausgestattet ist die Hütte laut DAV mit acht Zweibettzimmern, zwei Einbettzimmern und 20 Schlafplätzen im Lager. Zudem gibt es im Haus eine „alte Stub‘n“ und einen Gastraum, sowie eine Sonnenterasse und zwei Waschräume. Die Hütte wurde im Jahr 1928 eingeweiht und 2023 generalsaniert.

Wolfratshauser Hütte (Lechtaler Alpen)

Die Wolfratshausenr Hütte ist die östlichste DAV-Hütte in den Lechtaler Alpen. Sie bietet besten Blick auf die Zugspitze. Foto: IMAGO/Shotshop (Archivbild)

Die DAV-Sektion Wolfratshausen sucht ab Sommer 2025 neue Pächter für die sowohl im Winter als auch im Sommer bewirtete Wolfratshauser Hütte. Sie liegt auf 1752 Meter Höhe am Grubigstein in Lermoos (Tirol) im Lechtal, nahe Reutte. Von der Hütte hat man guten Ausblick auf die Zugspitze.

Die Hütte gilt als beliebter Ausgangspunkt für Tagesausflüge und liegt auf dem europäischen Fernwanderweg 4 (E4), der von Portugal in einem Bogen nach Zypern führt. Ebenso liegt die Hütte auf dem Via Alpina Trail. Sie bietet 42 Schlafplätze, wurde 1921 errichtet und 2004 generalsaniert.

Für diese Hütten in Österreich sucht der Alpenverein neue Pächter

Wangenitzsee-Hütte (Hohe Tauern)

Blick aus der Vogelperspektive auf die Wangenitzseehütte. Sie ist die höchstgelegene Schutzhütte in der Schobergruppe (Nationalpark Hohe Tauern). Foto: imago images/imagebroker (Archivbild)

Die Wangenitzseehütte ist malerisch gelegen am gleichnamigen See hoch oben (2508 Meter) in der Schobergruppe im Nationalpark Hohe Tauern. Seit September 2009 ist sie offiziell im Besitz des Alpenvereins Lienz. Zuvor war der NKBV - der niederländische Kletter- und Bergsportverein - Eigentümer.

Die Hütte bietet in der bewirtschafteten Sommersaison knapp über 50 Schlafplätze inklusive Waschräume, einem Trockenraum, zwei Gasträumen und einem Kinderspielplatz. Wenige Minuten von der Hütte entfernt befindet sich zudem seit Kurzem auch ein Klettergarten. Die Hütte ist einer von sieben Stützpunkten am bekannten Wiener Höhenweg und gilt als beliebter Ausgangspunkt für Begehungen der umliegenden Gipfel wie Petzeck und Kruckelkopf.

Zittelhaus (Goldberggruppe)

Wetterwarte (rot) und das Zittelhaus am Sonnblick im Nationalpark Hohe Tauern. Die ÖAV-Hütte liegt auf 3106 Metern. Foto: Thomas Aichinger, Imago (Archibvild)

Das Zittelhaus liegt auf 3106 Metern Höhe auf dem Gipfel des Hohen Sonnblicks im Nationalpark Hohe Tauern nahe Salzburg. Ihre exponierte Lage zeichnet die Hütte aus. Neben der ÖAV-Hütte liegt zudem eine Wetterstation. Die Hütte ist sowohl im Sommer als auch im Winter bewirtet und bietet 26 Betten und 57 Schlafplätze im Matratzenlager. Zudem gibt es einen Winterraum mit zehn Plätzen.

Talherberge Zwieselstein (Tirol)

Blick auf die Gemeinde Zwieselstein in Tirol. Hier liegt auch eine Talherberge des Österreichischen Alpenvereins, für die derzeit neue Pächter gesucht werden. Foto: IMAGO/Dreamstime

Die Talherberge Zwieselstein liegt ganz in der Nähe des Skigebiets Sölden in Tirol. Ebenfalls in direkte Umgebung befindet sich das Skitourengebiet Vent. Die Hütte wurde 1925 von der Sektion Hamburg des DAV errichtet und ist eine Station auf der Originalroute des bekannten Europäischen Fernwanderwegs 5 (E5)

Die Hütte ist eigentlich ganzjährig geöffnet, aktuell aber laut Website geschlossen. Sie liegt auf 1472 Metern Höhe und bietet 35 Schlafplätze sowie ein Aufenthaltsraum mit Kachelofen, eine Sonnenterrasse, Waschräume mit warmen Duschen und eine Selbstversorgerküche. In nächster Nachbarschaft befinden sich laut ÖAV drei Gasthöfe.

Alpenvereine suchen nicht nur Hüttenwirte

Wer den Traum hat, auf einer Hütte hoch oben in den Bergen zu arbeiten, muss aber nicht zwangsweise direkt Pächter oder Pächterin einer Hütte werden. Die Alpenvereine von Deutschland und Österreich schreiben auch immer wieder Saison- und Hilfsjobs auf ihren Websites aus. So sucht der DAV aktuell nach Besetzungen für 15 Saisonjobs auf den verschiedensten Hütten. Zur Jobbörse des DAV geht es hier.