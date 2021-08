Er ist Azubi und 50 Jahre alt: Wie ein Kaufbeurer zum Vorbild für andere wird

Viele Firmen im Allgäu finden keine jungen Azubis. Jetzt rücken ältere Mitarbeiter oder Arbeitslose in den Fokus, die sich ausbilden oder umschulen lassen.

02.08.2021 | Stand: 18:46 Uhr

Mit 50 Jahren noch einmal neu anfangen – Ergin Erdogan hat es sich getraut. Der Deutsch-Türke aus Kaufbeuren macht derzeit eine Ausbildung an der IHK-Akademie zum Elektroniker für Betriebstechnik. Zuvor hatte er viele Jahre als Helfer in der Automobilbranche geschuftet. Als er vor zwei Jahren seine Arbeit verlor, war er an einem Tiefpunkt. Doch dann kam eine überraschende Wende: Die Arbeitsagentur bot dem gelernten milchwirtschaftlichen Laboranten eine Umschulung zum Elektroniker an. „Für mich ist das eine Riesen-Chance. Ich will arbeiten! Zuhause rumsitzen ist nichts für mich“, sagt Erdogan. Ähnliche Beispiele gibt es immer häufiger im Allgäu.