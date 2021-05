"Ich hatte nur ein Ziel vor Augen" - Tapfere Mama und Kemptener Ärzte retten Paul das Leben

Weil Sandra Läufle in der Schwangerschaft enorme Strapazen auf sich nahm, überlebte Paul Levi. In ihrem Körper hatten sich gefährliche Antikörper gebildet.

„Mama“ war das erste Wort, das der kleine Paul Levi aussprach. Zwischen dem knapp ein Jahr alten Baby und seiner Mutter besteht ein besonders intensives Band. Sandra Läufle (30) aus Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) ist in ihrer Schwangerschaft bis an ihre Grenzen gegangen, damit ihr Sohn gesund und munter das Licht der Welt erblickt. An 52 Behandlungstagen hing sie insgesamt 350 Stunden an den Apparaturen zur Apherese, einer speziellen Art der Blutwäsche.

Dreimal pro Woche lag sie im „MVZ Heigl, Hettich Kempten-Allgäu“ bis zu sieben Stunden mit ausgestreckten Armen da, ohne Bewegung. In den einen Arm bekam sie eine Nadel, durch die Blut aus dem Körper floss. Im anderen Arm steckte eine Nadel, durch die es gereinigt in ihren Körper zurückgelangte. Grund für diese extrem aufwendige und seltene Therapie: Im Immunsystem von Sandra Läufle hatten sich „irreguläre“ Antikörper gebildet, die das Überleben des Embryos massiv bedrohten.

Glücklich und wohlauf: Sandra Läufle mit ihrem Ehemann René und Sohn Paul Levi, der am 14. Mai ein Jahr alt wird. Vor seiner Geburt musste das Ehepaar lange Zeit um die Gesundheit des Buben bangen. Bild: Familie Läufle

Sie attackierten seine roten Blutkörperchen, sein blutbildendes System. „Für mich war das eine schreckliche Situation. Antikörper sind eigentlich ja Eiweißstoffe, die der körpereigenen Abwehr dienen. Bei mir richteten sich so genannte Duffy-Antikörper quasi gegen mein eigenes Kind, das für meinen Mann René und mich von Anfang an ein absolutes Wunschkind war“, schildert die Personalfachkauffrau die dramatische Lage. Erfahren hatte sie davon nach einer routinemäßigen Vorsorgeuntersuchung in der zwölften Schwangerschaftswoche.

Seltene Diagnose während der Schwangerschaft: So reagierten die Ärzte

Von diesem Zeitpunkt an gab es für sie nur eine Devise: kämpfen – um das ungeborene Leben. „Ich hatte nur dieses Ziel vor Augen. Dafür hab ich alles gegeben. Ich bin unendlich dankbar, dass die Krankenkasse mitmachte und wir ein medizinisches Team um uns hatten, das es genauso gemacht hat.“

Damit meint sie Prof. Dr. Ricardo Felberbaum, Chefarzt für den Fachbereich Frauenheilkunde und Gynäkologie am Klinikum Kempten, seinen Kollegen Dr. Alexander Puhl, leitender Oberarzt für Geburtshilfe und Pränataldiagnostik, sowie Dr. Franz Heigl, ärztlicher Leiter des nahe gelegenen Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ). Dort ist man spezialisiert auf die Apherese, ein dialyseähnliches Blutreinigungsverfahren, und hat fast 100 000 Behandlungen durchgeführt. „Einen vergleichbaren Fall wie bei Frau Läufle hatten wir bislang aber erst einmal“, sagt Heigl. Die Erfahrungswerte aus der damals ebenfalls erfolgreichen Apherese flossen in die Therapie ein.

Aufregende Monate erlebte Sandra Läufle vor der Geburt ihres Sohnes Paul Levi. Dankbar ist sie dem medizinischen Team. Dazu zählen (von links) links Prof. Ricardo Felberbaum, Chefarzt Fachbereich Frauenheilkunde und Gynäkologie am Klinikum Kempten, Dr. Alexander Puhl, leitender Oberarzt für Geburtshilfe und Pränataldiagnostik, sowie Dr. Franz Heigl, ärztlicher Leiter des MVZ. Bild: Schuhwerk

Dem MVZ-Team gelang es schließlich, die für das kindliche Blut gefährlichen Antikörper der Mama durch das komplizierte Verfahren um 99 Prozent gegenüber dem Ausgangswert zu senken. „Der Willen und das Durchhaltevermögen der Mutter während der Therapie haben dabei eine entscheidende Rolle gespielt. Sie hat das vorbildlich gemacht“, lobt Heigl. Die Freude stand allen Beteiligten ins Gesicht geschrieben, als Paul Levi am 14. Mai 2020 um 15.04 Uhr in der 36. Schwangerschaftswoche mittels eines Kaiserschnitts von Alexander Puhl und seinem Team entbunden wurde.

Gesund und fröhlich präsentierte sich der 47 Zentimeter große und 2380 Gramm leichte Säugling, der von all der Aufregung um seine Person nichts mitbekommen hatte. Und auch nicht vom Rätselraten darüber, weshalb sich bei Sandra Läufle Antikörper gebildet hatten, die das Blut ihres Kindes beinahe bedrohlich geschädigt hätten.

Vielleicht, so lautet eine Vermutung, trug eine Bluttransfusion nach einem schlimmen Verkehrsunfall der Mutter vor einigen Jahren die Schuld daran. Doch all das spielt im Leben von Paul Levi keine Rolle. Er strahlt mit seiner ebenfalls gesunden und munteren Mama und seinem glücklichen Papa um die Wette. Und genau so soll es bleiben.

