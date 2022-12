„Ich war über 5.000 Mal bewusstlos“ - Junger Kemptener leidet unter seltener Störung

Leon Vogelsang aus Kempten kippt mehrmals pro Woche um. Oft aus heiterem Himmel. Er leidet an einer seltenen Krankheit – und dankt allen Ärzten und Rettern.

20.12.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Es war die kurioseste Interview-Szene, die der Reporter bislang erlebt hat. Mitten im Gespräch sackt mein Gegenüber zusammen – und fällt mir der Länge nach ohnmächtig in die Arme.

Der Schockmoment ereignete sich im Sommer auf der Allgäuer Festwoche, als ich Leon Vogelsang zufällig für eine Geschichte über das Lebensgefühl von jungen Leuten angesprochen hatte. Wobei: Ein Schockmoment war es eigentlich nur für mich. „Brauchst dir nichts denken. Hat er öfter“, sagte eine Freundin von Leon unbekümmert, als er am Boden lag. Zusammen brachten wir ihn in die stabile Seitenlage, ehe Security-Mitarbeiter Rettungskräfte alarmierten.

Beim Interview auf der Festwoche zusammengesackt - nichts Neues für Vogelsang

Als Leon Minuten später wieder zu sich kam, begrüßte er jeden einzelnen von ihnen und entschuldigte sich für den Tumult: „Sorry, Leute, ich kann auch nichts dafür.“ Die Retter wussten das bereits. Denn Leon ist ein alter Bekannter für sie. Immer wieder erleidet der Kemptener rätselhafte Schwächeanfälle, die häufig zu Rettungseinsätzen führen. „Ich war schon über 5000 Mal bewusstlos“, schätzt der 29-Jährige Monate später, als wir uns an seinem Arbeitsplatz im Café Dido in der Kemptener Innenstadt treffen.

Nach Einschätzung von Ärzten leide er an extremen „psychogenen Krampfanfällen“, auch dissoziative Störung genannt. Anders als bei Epilepsie kommt es dabei „zu keinen messbaren hirnorganischen Veränderungen“, erläutert Prof. Dr. Markus Jäger, Ärztlicher Direktor am Bezirkskrankenhaus in Kempten. Zusammenbrüche von Patienten seien jedoch keinesfalls eingebildet oder simuliert.

Krampfanfälle: Ursachen laut Kemptener Arzt komplex

„Während des Anfalls kommt es zum plötzlichen Verlust der Kontrolle über den eigenen Körper, oft begleitet von einer starken Einschränkung der Bewusstseinsfunktionen“, schreibt die Deutsche Hirnstiftung über das Phänomen. Die Ursachen seien komplex. „Man geht davon aus, dass es sich um eine (...) reflexartige Körperreaktion handelt, die ursprünglich eine schützende oder abwehrende Funktion hatte.“ Auslöser könnten zum Beispiel traumatische Erlebnisse sein, so Jäger.

Leon vermutet das auch in seinem Fall, doch darüber will er verständlicherweise nicht in der Öffentlichkeit sprechen. Sein Martyrium begann mit 16 Jahren, als er zum ersten Mal einen Schwächeanfall erlitt, an den er sich später nicht mehr erinnern konnte. Seither begleiten ihn die Zusammenbrüche, suchen ihn teils mehrmals täglich heim. Manchmal dauern sie nur Minuten, einmal sogar über zwei Stunden. „Mir ist es furchtbar peinlich, gerade wenn es in der Öffentlichkeit passiert. Alle erschrecken sich dann. Doch meistens ist es für mich gar nicht so schlimm, eher wie ein kurzer Schlaf.

Aussetzer können lebensgefährlich sein - zum Beispiel in der Badewanne

Doch es kann auch lebensgefährlich werden. Drei Mal sei er schon in der Badewanne bewusstlos geworden. „Zum Glück hat mir mein Mitbewohner den Kopf rechtzeitig aus dem Wasser gezogen.“ Ein anderes Mal verlor er auf einer steilen Treppe das Bewusstsein. Wegen seiner Krankheit darf er nicht Auto fahren und steht immer wieder ungewollt im Mittelpunkt. „Gerade am Anfang hat mich das völlig fertiggemacht. Heute versuche ich es, mit Humor zu nehmen.“

Zum entspannten Umgang tragen auch seine Arbeitskollegen bei. „Leon gehört zur Familie“, sagt Gastronom Fadil „Dido“ Pecani über die Servicekraft. Leon tut der Zuspruch gut. Er hofft, im nächsten Jahr eine Therapie an der Berliner Charity zu bekommen. Kurz vor Weihnachten hat er aber vor allem einen Wunsch: „Ich möchte mich bei allen Helfern, bedanken, denen ich schon so oft Mühen gemacht habe.“

