Star-Geiger David Garrett spielt Iconic-Programm in der Big Box

David Garrett wandelt mit Trio und Guarneri-Geige auf den Spuren seiner Idole und Lehrer. Die virtuose Klangkultur begeistert das Publikum in der Kemptener Big Box.

29.05.2023 | Stand: 15:04 Uhr

Auf seiner Konzerttour „Iconic“ wandelt der Geiger David Garrett auf den Spuren seiner Idole und Lehrer. Ihn interessieren kurze und musikalisch hochwertige Stücke, wie sie die Geiger Jascha Heifetz, Itzhak Perlman oder Fritz Kreisler als Zugaben im Repertoire hatten. Doch nicht Virtuosität stehe im Vordergrund, sondern die schöne Melodie, sagt der Geigenvirtuose über sein Programm mit 22 Werken. „Diesmal wollte ich mich aufs Wesentliche konzentrieren, auf das, was zu Herzen geht.“ Das gelingt Garrett im Trio mit Gitarre und Bass gleich zu Beginn beim Konzert in der Big Box Allgäu mit der einfühlsamen „Sicilienne“ der österreichischen Komponistin Maria Theresia von Paradis. Am Schluss geht ein genussreiches Raunen durch den Saal.

