Ideen gesucht: Wie soll künftig im Allgäu gebaut werden?

Wie soll ein typisches Allgäu-Haus aussehen? Vor 25 Jahren gab’s einen Wettbewerb. Nun wird erneut überlegt, wie zukunftsweisendes Bauen auf dem Land aussieht.

14.10.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Wie soll ein typisches Allgäuer Haus aussehen? Diese Frage versuchten vor genau 25 Jahren junge Architekten, Politiker und Bau-Experten in einem breit angelegten Prozess mit Vorträgen, Diskussionen und einem Wettbewerb zu klären. Treibende Kraft: Architekt und Publizist Florian Aicher aus dem Weiler Rotis bei Leutkirch. Damals richtete sich der Blick auf das Einfamilienhaus. Zum Jubiläum der seinerzeitigen Aktion lädt Aicher erneut nach Rotis, unterstützt wird er dabei vom Bund Deutscher Architekten, der Architektenkammer und dem Architekturforum Allgäu. Am kommenden Freitagnachmittag soll bei einem Symposium über Baukultur auf dem Land debattiert werden. Nun aber steht nicht mehr das Einfamilienhaus im Fokus.

Der Blick soll sich auf Bauen im Bestand, Umnutzung von Bauernhäusern und Mehrfamilienhäuser richten

Wenn es nach Aicher geht, wird diesmal das Bauen im Bestand thematisiert sowie das einfache, bezahlbare Bauen inklusive Mehrfamilienhäuser, die Ressourcen sparen helfen. „Es geht nicht nur um das Bauen auf dem Land, sondern um das Wohnen auf dem Land“, sagt Aicher. Und meint damit sowohl die Ertüchtigung leer stehender Bauernhäuser als auch den Geschosswohnungsbau, damit junge Menschen bezahlbaren Wohnraum finden und alte Menschen aus ihren zu groß gewordenen Häusern in kleinere Einheiten auf dem Dorf umziehen können – und wiederum Platz machen für Familien.

1998 beteiligten sich 14 junge Architekturbüros am Wettbewerb

14 junge Architekturbüros beteiligten sich 1998 an dem Wettbewerb des „Rotis Forums“. Als Prinzipien für ein Allgäu-Haus haben sich damals laut Florian Aicher herausgeschält: Es sollte ein kompaktes Einfirst-Haus mit zwei vollen Stockwerken und einem flach geneigten Dach sein, überwiegend aus Holz bestehen, auf einen Materialmix verzichten und keine Attribute eines dekorativen „Jodelstils“ nach oberbayerischen oder Tiroler Art besitzen (Erker, üppige Balkone ...). Kurz und prägnant haben die gewünschten Eigenschaften die beiden Oberstdorfer Planer Angelika Blüml und Klaus Noichl, die beim damaligen Wettbewerb einen der drei Preise erhielten, so zusammengefasst: Ein Haus mit Allgäuer Tugenden sollte „sparsam, zweckmäßig, schlicht, in die Landschaft passend“ sein.

"Es ist damals durchaus etwas in Bewegung geraten", sagt Architekt Florian Aicher

Hat sich diese Idee auf breiter Basis im Allgäu durchgesetzt? Nein, sagen sowohl Klaus Noichl als auch Florian Aicher. „Das wichtigste Ergebnis war, dass wir miteinander geredet haben“, sagt Aicher. „Aber es ist damals durchaus etwas in Bewegung geraten.“ Wenn er heute durch die Dörfer fahre, sehe er Anklänge an die Ideen. Es gebe durchaus Architekten, Handwerker und Bauunternehmer, die sich daran orientiert haben.

Das Haus Reinelt in Ottobeuren ist eine Weiterentwicklung des Allgäu-Hauses von 1998

Klaus Noichl bewertet den Effekt so: „Die Idee des Allgäu–Hauses hat Früchte getragen – sich aber nicht als baukulturelle Leitlinie durchgesetzt.“ Gleichwohl haben er und Angelika Blüml über die Jahre hinweg etliche Gebäude im Sinne des Allgäu-Haus-Gedankens realisiert. Zuletzt das Haus Reinelt 2021 in Ottobeuren.

Der Jodelstil der zweiten Generation dominiert

Inzwischen dominiere bei den Einfamilienhäusern – leider – „ein Jodelstil der zweiten Generation“, klagt Noichl. „Sie geraten oft noch üppiger als früher.“ Seine Kollegin Angelika Blüml habe dafür einen Vergleich aus der italienischen Küche gefunden: Während das schlichte Allgäu-Haus eine Pizza Margherita sei mit wenigen Zutaten, domniere nun die „Pizza Chef“ – mit allem dran und drauf.

Jeder kann spontan beim Symposium in Rotis vorbeischauen

Gleichwohl sagen auch Blüml und Noichl, ganz im Sinne von Florian Aicher: Das Einfamilienhaus ist heute nicht mehr das große Thema. „Wir müssen nun über Leerstände, Umnutzungen, Baulücken reden.“ Das soll am kommenden Freitag passieren. Um 14 Uhr startet das Symposium in Rotis. Und obwohl der Anmeldetermin schon vorbei ist, könne jeder spontan kommen, sagt Florian Aicher.

Das Symposium in Rotis bei Leutkirch am Freitag, 20. Oktober 2023, dauert von 14 bis 18 Uhr. Nach Vorträgen gibt es eine Gesprächsrunde mit den Architekten Gion Caminada, Anika Gründer, Florian Aicher und Angelika Blüml sowie Andreas Lieb, Bürgermeister von Irsee (Ostallgäu).