IHK-Wahl bringt einen Generationenwechsel im Allgäu

Die Hälfte der Kandidierenden tritt zum ersten Mal bei der Wahl für die Gremien der Industrie- und Handelkammer an. Die Abstimmung läuft bis Ende Juli.

04.07.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Alle fünf Jahre sind die Unternehmen aus Industrie, Handel und Tourismus sowie der Dienstleistungsbranche aufgerufen, ihre Vertreterinnen und Vertreter für die Gremien der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu wählen. Noch bis zum 28. Juli läuft die Abstimmung. Über die Hintergründe sprachen wir mit Björn Athmer. Er leitet seit September 2020 die IHK-Geschäftsstellen Kempten/ Oberallgäu sowie Kaufbeuren/Ostallgäu und ist damit zuständig für rund 34.000 Unternehmen. Der 39-jährige Diplom-Geograf stammt aus der Nähe von Bremen und lebt in Buchenberg

Wer darf wählen?

Björn Athmer: Wählen dürfen alle Mitgliedsunternehmen der IHK in Bayerisch-Schwaben. Jeder Betrieb hat eine Stimme, es gibt aber keine Wahlpflicht. Um die Wirtschaft der Region widerzuspiegeln, gibt es drei Wahlgruppen, denen die Unternehmen gemäß eines Verteilungsschlüssels zugeordnet sind (siehe Info-Box). Im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren, wurde die Gremiengröße reduziert, um schlagkräftiger zu sein.

Gibt es wegen der Reduzierung der Sitze auch Unmut? Wer stellt sich zur Wahl?

Athmer: 483 Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführer, Prokuristinnen oder Vorstände kandidieren in Bayerisch-Schwaben. Es wird zwangsläufig nicht jeder zum Zuge kommen – weil es mehr Kandidierende als Sitze gibt. Allein für die 32 Sitze in der Regionalversammlung Kempten/Oberallgäu kandidieren 53 Personen. Über die Hälfte der Kandidierenden bewirbt sich zum ersten Mal. Hintergrund ist ein Generationenwechsel in den Führungen vieler Allgäuer Firmen - es kommen also viele jüngere Menschen nach.

Lassen die Älteren die Jüngeren auch machen?

Athmer: Ja, auch wenn es manchem vielleicht schwer fällt, Verantwortung abzugeben – schließlich betrachten viele ihr Unternehmen als Lebenswerk. Gerade den Jüngeren ist das Netzwerk wichtig, das sie durch ihr ehrenamtliches Engagement bei der IHK aufbauen und nutzen können – und dass sie ihre Region nach außen vertreten.

Wie sieht es mit weiblichen Bewerbern aus?

Athmer: Ihr Anteil liegt bei etwa 20 Prozent. Das spiegelt in etwa den Frauenanteil in den Geschäftsführungen wider. Ich hätte eine noch höhere Quote an Kandidatinnen sehr begrüßt. Aber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie spielt hier sicher auch eine Rolle, zumal es bei dem IHK-Ehrenamt auch einige Abendtermine gibt.

Wann liegen die Ergebnisse vor?

Athmer: Anfang August. Die konstituierenden Sitzungen der Regionalversammlungen finden im Oktober statt.

Für Firmen gilt die Zwangsmitgliedschaft in der IHK. Ist das noch zeitgemäß?

Athmer: Die Pflichtmitgliedschaft beruht auf einem Bundesgesetz von 1956. Die Industrie- und Handelskammern wurden gegründet, um den Staat in wirtschaftspolitischen Fragen zu unterstützen und Teile staatlicher Aufgaben wie zum Beispiel die berufliche Bildung in die Eigenverantwortung der Wirtschaft zu legen. Das Bundesverfassungsgericht hat in der Vergangenheit Klagen immer eindeutig zurückgewiesen und damit die Bedeutung und Leistungen der IHK unterstrichen.

Muss jede Firma den Mitgliedsbeitrag zahlen?

Athmer: Ja, es handelt sich um eine Art Solidarprinzip. Einen hohen IHK-Beitrag zahlen in der Regel große Unternehmen mit entsprechenden Umsätzen und Gewinnen. Wir haben gerade bei uns im Allgäu viele kleine und mittlere Unternehmen. Viele davon sind beitragsbefreit, weil sie eine gewisse Bemessungsgrenze nicht überschreiten. Grundsätzlich ist eine Kündigung der Mitgliedschaft jedoch nicht möglich.

Was bieten Sie umgekehrt den Unternehmen?

Athmer: Wir bieten unseren Mitgliedsunternehmen ein umfangreiches Beratungs- und Dienstleistungsangebot. Das Leistungsversprechen der IHK „Bilden, Bündeln, Beraten“ setzt genau da an: Wir machen uns stark für die Fachkräftesicherung im Allgäu, sind der Transmissionsriemen zwischen Wirtschaft und Politik und beraten die Betriebe in allen Belangen von A wie Ausbildung bis Z wie Zollwesen.

Welche Themen beschäftigen die Allgäuer Wirtschaft aktuell, was fordern Sie von der Politik?

Athmer: Vor allem der Arbeitskräftemangel beschäftigt uns. Er zieht sich quer durch sämtliche Branchen und Berufsbilder. Viele Unternehmen sehen in unbesetzten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen das größte Risiko für die eigene wirtschaftliche Entwicklung. Inzwischen werden vermehrt junge Menschen aus dem Ausland geholt. Dabei darf es aber nicht nur darum gehen, sie in den Arbeitsmarkt zu integrieren, sondern auch in die Gesellschaft – weil wir diese Menschen dauerhaft brauchen. Aber die bürokratischen Hürden sind immer noch unglaublich hoch – auch in anderen Bereichen. Wir müssen schauen, dass diese Hürden abgebaut werden, damit der Standort Deutschland wieder attraktiver wird. Wir sind im Wettbewerb mit anderen Ländern – und wir haben als Hemmnis eine schwierige Sprache, deren Kenntnis aber wichtig ist.

Welche weiteren Möglichkeiten sehen Sie, den Fachkräftemangel zu bekämpfen und was können die Unternehmen machen?

Athmer: Wir haben immer noch zu viele junge Menschen, die eine Ausbildung abbrechen oder erst gar nicht in eine Ausbildung gehen. Diese jungen Leute müssen wir gewinnen. Idealerweise bilden die Betriebe selber aus. Somit haben sie den besten Zugang zu neuen Fachkräften. Wichtig ist es auch, Weiterbildungs- und Karrieremöglichkeiten anzubieten und eine attraktive Unternehmenskultur zu schaffen. Betriebe, die soziale Verantwortung übernehmen und nachhaltig Wirtschaften sind insbesondere für die junge Generation oft attraktiver. Zudem spielt Feedback eine immer größere Rolle für junge Mitarbeitende. Unternehmen, die eine Kultur der Anerkennung fördern und transparente Kommunikation und flache Hierarchien pflegen, können diese Generation oft besser an sich binden.

Die IHK-Wahl in Zahlen

In elf Regionen ist die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben aufgeteilt – zum Allgäu gehören davon vier. Die jeweilige Sitzverteilung, die bis Ende Juli gewählt wird, soll die Bedeutung der jeweiligen Branchen in den einzelnen Regionen widerspiegeln: