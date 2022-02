Illegale Graffiti im Allgäu nehmen zu: Ist das Kunst oder muss das weg?

Die Zahl der illegaler Graffiti im Allgäu steigt. Über 400 Fälle wurden allein 2020 angezeigt. Dabei gibt es in Städten legale Flächen und auch Streetart-Fans.

09.02.2022 | Stand: 18:41 Uhr

Schmierereien auf Plakatwänden eines Impfzentrums, grelle Comicszenen auf einer Hauswand, mysteriöse Zeichen an einer Kirchenfassade: Mit illegalen Spray-Aktionen haben unbekannte Täter im Allgäu in den vergangenen Jahren einen Millionenschaden angerichtet. 405 Fälle verzeichnete die Polizei allein im Jahr 2020. Das waren so viele wie wohl nie zuvor. Auch der Schaden erreichte mit 343.000 Euro einen Negativ-Rekord. Für das abgelaufene Jahr 2021 erwartet die Polizei eine ähnlich hohe Zahl wie in den Vorjahren.