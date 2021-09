Im Allgäu lebt weiter ein einsamer Wolf - aber wo ist er?

Dass im Allgäu ein Wolf heimisch geworden ist, steht seit einem Jahr fest. Doch wo treibt sich der Rüde mit dem Behörden-Stempel GW999m aktuell herum?

17.09.2021 | Stand: 11:00 Uhr

Der Wolf im Allgäu ist nicht nur ein ziemlich scheues Tier, er hinterlässt bei seinen Streifzügen auch wenig Spuren. Zumindest keine, die man häufig finden würde im Grenzgebiet zwischen Oberallgäu und Vorarlberg.

Im offiziellen Wolfsmonitoring trägt der Allgäuer Wolf den offiziellen Namen GW999m. GW steht für Grauer Wolf, 999 für seine genetische Kennung, das m steht für männlich.

Erstmals in der Region nachgewiesen wurde GW999m im Sommer 2018. Ende August entdeckte man nahe Immenstadt drei tote Schafe. Das zuständige Landesamt für Umwelt (LfU) in Augsburg beauftragte damals ein Labor, die am "Tatort" gesicherten Speichelspuren genetisch zu analysieren. Die Untersuchung ergab: Ein Wolf hatte zugeschlagen. Und zwar das gleiche Tier, das einen Monat zuvor schon in Burgberg im Oberallgäu ein Kalb gerissen hatte.

Danach verlor sich die Spur des Einzeltieres. "GW999m wurde nach seinem Erscheinen im Sommer 2018 das gesamte Kalenderjahr 2019 nicht nachgewiesen", sagt ein Sprecher des Landesamts gegenüber unserer Redaktion.

Zumindest nicht in Deutschland. Tatsächlich hatte sich der Allgäuer Wolf nämlich ins Nachbarland abgesetzt: Im Bregenzer Wald wurden abermals Genspuren von dem Tier nachgewiesen. Erst im Frühjahr 2020 war GW999m dann nachweislich wieder im Oberallgäu unterwegs. Losung, also Wolfskot, konnte dem männlichen Einzeltier zugeordnet werden, mehrfach.

Der Allgäuer Wolf GW999m hat sich im Allgäu angesiedelt

Damit stand für die Experten fest: Der einsame Wolf hatte sich hier im Allgäu angesiedelt. "Nach Bewertung der in Bayern erhobenen Monitoringdaten und von Nachweisen im Bregenzer Wald (Österreich) ergibt sich in der Rückschau das Bild eines standorttreuen Einzeltieres", heißt es in schönstem Behördendeutsch beim LfU. Übersetzt: Der Streuner war im Allgäu sesshaft geworden.

Bilderstrecke

Zahlen, Fakten, Bilder: Die Wölfe sind zurück im Allgäu

1 von 12 Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild) Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild) 2 von 12 Derzeit leben in Europa zwischen 15.000 und 20.000 Wölfe. Die meisten Tiere gibt es auf dem Balkan. In den Alpen wird die Population nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt auf 400 bis 550 Wölfe geschätzt. Bild: lim kno sja, dpa Derzeit leben in Europa zwischen 15.000 und 20.000 Wölfe. Die meisten Tiere gibt es auf dem Balkan. In den Alpen wird die Population nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Umwelt auf 400 bis 550 Wölfe geschätzt. Bild: lim kno sja, dpa 3 von 12 Auf der Suche nach einem passenden Revier legen junge Wölfe große Strecken zurück - und können so jederzeit auch in Bayern und im Allgäu auftauchen. Im Mai 2020 waren in Bayern fünf Territorien durch Wölfe besetzt, so das Landesamt. Im Oktober waren es bereits sieben. Bild: Carsten Rehder, dpa Auf der Suche nach einem passenden Revier legen junge Wölfe große Strecken zurück - und können so jederzeit auch in Bayern und im Allgäu auftauchen. Im Mai 2020 waren in Bayern fünf Territorien durch Wölfe besetzt, so das Landesamt. Im Oktober waren es bereits sieben. Bild: Carsten Rehder, dpa 4 von 12 Im Oktober 2020 wurde nämlich bekannt, dass inzwischen wohl auch im Oberallgäu ein Wolf heimisch wurde. Wie das Landesamt für Umwelt (LfU) mitteilte, sei ein „standorttreues Einzeltier“ nachgewiesen worden. Dafür sprächen vier, möglicherweise fünf identische DNA-Proben, die von dem Tier über mehrere Monate hinweg im Oberallgäu gesichert wurden (Symbolbild). Bild: Umweltministerium Hessen (Symbolbild) Im Oktober 2020 wurde nämlich bekannt, dass inzwischen wohl auch im Oberallgäu ein Wolf heimisch wurde. Wie das Landesamt für Umwelt (LfU) mitteilte, sei ein „standorttreues Einzeltier“ nachgewiesen worden. Dafür sprächen vier, möglicherweise fünf identische DNA-Proben, die von dem Tier über mehrere Monate hinweg im Oberallgäu gesichert wurden (Symbolbild). Bild: Umweltministerium Hessen (Symbolbild) 5 von 12 Wölfe sind sehr scheue Tiere. Dass sie unterwegs sind, wird häufig nur durch Zufall bekannt, etwa, wenn sie von einer automatischen Wildtierkamera fotografiert werden. Dieser Wolf wurde 2014 im südlichen Landkreis Oberallgäu von einer solchen automatischen Kamera geknipst. Bild: Landesamt für Umwelt Wölfe sind sehr scheue Tiere. Dass sie unterwegs sind, wird häufig nur durch Zufall bekannt, etwa, wenn sie von einer automatischen Wildtierkamera fotografiert werden. Dieser Wolf wurde 2014 im südlichen Landkreis Oberallgäu von einer solchen automatischen Kamera geknipst. Bild: Landesamt für Umwelt 6 von 12 Ein Wolf südlich von Oberstdorf: Bei einer Begegnung mit dem Tier in der Natur sollte man nicht weglaufen, sondern sich langsam zurückziehen. Bild: Landratsamt Oberallgäu Ein Wolf südlich von Oberstdorf: Bei einer Begegnung mit dem Tier in der Natur sollte man nicht weglaufen, sondern sich langsam zurückziehen. Bild: Landratsamt Oberallgäu 7 von 12 Dieser Wolf tappte im Dezember 2019 in eine Fotofalle im Naturpark Nagelfluhkette. "Dass ab und zu ein Wolf durchs Oberallgäu streift, ist nichts Außergewöhnliches und wird auch immer wieder vorkommen", sagt Rolf Eberhardt, Leiter des Naturparks. In dem rund 400 Quadratkilometer großen Gelände sind 15 Fotofallen aufgestellt. Bild: Löther/Naturpark Nagelfluhkette Dieser Wolf tappte im Dezember 2019 in eine Fotofalle im Naturpark Nagelfluhkette. "Dass ab und zu ein Wolf durchs Oberallgäu streift, ist nichts Außergewöhnliches und wird auch immer wieder vorkommen", sagt Rolf Eberhardt, Leiter des Naturparks. In dem rund 400 Quadratkilometer großen Gelände sind 15 Fotofallen aufgestellt. Bild: Löther/Naturpark Nagelfluhkette 8 von 12 Dieser Wolf tappte im Sommer 2020 nahe Augsburg in eine Foto-Falle - gerade, als er mehrere Schafe riss. Bild: Josef Haimer Dieser Wolf tappte im Sommer 2020 nahe Augsburg in eine Foto-Falle - gerade, als er mehrere Schafe riss. Bild: Josef Haimer 9 von 12 Landwirte und Tierhalter sehen die Rückkehr des Wolfs häufig kritisch. Sie haben Angst um ihre Weidetiere, die vom Wolf gerissen werden können. 2018 fand so europaweit eine Mahnfeuer-Aktion gegen die "unerträgliche Zunahme des Wolfsbestandes" statt - auch im Westallgäu. Bild: Bernhard Heim Landwirte und Tierhalter sehen die Rückkehr des Wolfs häufig kritisch. Sie haben Angst um ihre Weidetiere, die vom Wolf gerissen werden können. 2018 fand so europaweit eine Mahnfeuer-Aktion gegen die "unerträgliche Zunahme des Wolfsbestandes" statt - auch im Westallgäu. Bild: Bernhard Heim 10 von 12 Wölfe haben ein bräunliches, gelbliches oder rötliches Fell mit Grauanteilen darin. Die Unterseite der Schnauze ist hell, die Schwanzspitze meist schwarz. Auf ihrem Speiseplan stehen verschiedene Tiere - vom Hasen bis zu Rehen oder Wildschweinen. Bild: Boris Roessler Wölfe haben ein bräunliches, gelbliches oder rötliches Fell mit Grauanteilen darin. Die Unterseite der Schnauze ist hell, die Schwanzspitze meist schwarz. Auf ihrem Speiseplan stehen verschiedene Tiere - vom Hasen bis zu Rehen oder Wildschweinen. Bild: Boris Roessler 11 von 12 Seit die Wölfe wieder in Deutschland sind, hat es hierzulande keinen einzigen Angriff auf Menschen gegeben, berichtet das Landesamt für Umwelt. In Europa gab es in den letzten 50 Jahren neun Fälle von tödlichen Angriffen auf Menschen, fünf davon allerdings durch tollwütige Tiere. Bild: Bernd Thissen, dpa Seit die Wölfe wieder in Deutschland sind, hat es hierzulande keinen einzigen Angriff auf Menschen gegeben, berichtet das Landesamt für Umwelt. In Europa gab es in den letzten 50 Jahren neun Fälle von tödlichen Angriffen auf Menschen, fünf davon allerdings durch tollwütige Tiere. Bild: Bernd Thissen, dpa 12 von 12 Dennoch wird der Widerstand gegen den Wolf auch in der Politik lauter. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber etwa forderte im Frühjahr 2021 eine Senkung der Schutzvorgaben für Wölfe. Auch in Tirol diskutierte die Politik, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Bild: BUNDThüringen/Stiftsforst Ilfeld Dennoch wird der Widerstand gegen den Wolf auch in der Politik lauter. Bayerns Landwirtschaftsministerin Kaniber etwa forderte im Frühjahr 2021 eine Senkung der Schutzvorgaben für Wölfe. Auch in Tirol diskutierte die Politik, den Abschuss von Wölfen zu erleichtern. Bild: BUNDThüringen/Stiftsforst Ilfeld 1 von 12 Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild) Immer wieder werden im Allgäu Wölfe gesichtet. Was Tierfreunde begeistert, bereitet Landwirten Sorgen: Denn Wölfe reißen auch Herdentiere. Der Wolf im Allgäu - hier ein Überblick über Zahlen und Fakten. Bild: Alexander Heinl/ dpa (Symbolbild)

Standorttreu ist bei Wölfen allerdings relativ. Denn die scheuen Tiere, die sich vor allem von Wildtieren wie Rehen ernähren, können am Tag bis zu 70 Kilometer zurücklegen.

Das macht es schwer, den "Allgäuer" Wolf GW999m zu orten. Zwar gab es im laufenden Jahr verschiedene Meldungen zu möglichen Wolfssichtungen und -Spuren; eindeutig seien diese aber nicht gewesen. "Der letzte Nachweis von GW999m stammt vom 7. März 2021", heißt es beim Landesamt. Obwohl dieser Nachweis nahe Oberstdorf schon einige Monate zurückliegt, werte man das Grenzgebiet von Allgäu und Vorarlberg weiterhin als "Gebiet mit standortreuen Wolf".

Ganz allein im Allgäu war Wolf GW999m nicht immer

Und der halte sich offensichtlich in den vergangenen Monaten von Schafen und Kälbern fern. "Für alle vorliegenden Meldungen zu toten Nutztieren konnte eine Wolfsbeteiligung ausgeschlossen werden", so das Landesamt.

Ganz allein im Allgäu war GW999m in den vergangenen Jahren übrigens nicht. Im Sommer 2020 riss ein vermutlich aus Brandenburg kommender Wolf bei Aichach sieben Schafe und zwei Wochen später acht weitere Schafe im Bregenzerwald in Vorarlberg. Drei Schafe, die zwischen den beiden Vorfällen Anfang August im Ostallgäu gerissen wurden, dürften nach Meinung von Experten wohl ebenfalls auf das Konto des durchreisenden Wolfsrüden GW1666m gehen.

Dass sich GW999m und GW1666m im Allgäu begegnet sein könnten, gibt die Spurenlage allerdings nicht her.