Skibockerl und Ski-Böckle: Was ist das und wo kann ich fahren?

Mit Skibockerl und Ski-Böckle geht es auch im Allgäu rasant ins Tal. Was es mit dem Trend auf sich hat und wo man sie ausleihen kann.

15.02.2023 | Stand: 20:27 Uhr

Skibockerl werden immer beliebter. Hier wird nicht mehr gerodelt, aber auch nicht Ski gefahren: Skibockerl sind eine Mischung aus beidem. Worum es sich genau handelt, wie es funktioniert und wo Sie im Allgäu fahren können, lesen Sie hier.

Was ist ein Skibockerl? Und was ein Ski-Böckle?

Ein Carving-Ski ist die Basis. Darauf ist ein Sitz befestigt, vorne am Sitz verläuft meistens eine Stange zum Festhalten. Manche Skibockerl haben zusätzlich eine Bremse.

Modelle aus Holz werden Ski-Böckle oder bloß "Böckle" genannt. Sie sind schwerer als Skibockerl und ungefedert. Aus handelsüblichen Bausätzen bauen Fahrerinnen und Fahrer meist solche Ski-Böckle. Skibockerl dagegen bestehen aus Aluminium, sind dadurch deutlich leichter und oft auch mit einer Federung ausgestattet.

So kann ein Skibockerl aussehen. Bei vielen Modellen ist eine Haltestange am Sitz angebracht. Bild: Peter Hutschneider

Wie funktioniert das Skibockerl?

Das Fahren mit dem Skibockerl unterscheidet sich nicht allzu sehr vom Rodeln. Indem man sein Gewicht verlagert, lenkt man. Einige Modelle haben Bremsen. Ansonsten reduziert man das Tempo - genau wie beim Rodeln - mit den Füßen.

Schwungvoll ins Tal: Auch im Allgäu sind immer häufiger Ski Böckle zu sehen. Bild: Peter Hutschneider

Für Fahrspaß abseits sehr belebter Pisten laufen viele Menschen bergauf mit Schneeschuhen. Für den Rückweg setzen sie sich auf das Skibockerl und kommen ins Tal. Lifte müssen also gar nicht in der Nähe sein, um fahren zu können. Ein Skibockerl kann vor und nach der Abfahrt an den Rucksack gehängt werden.

Dieser Fahrer am Hochgrat macht es vor: Er transportiert sein Skibockerl am Rucksack. Bild: Peter Hutschneider

Wo darf ich Ski-Böckle fahren?

Die Abfahrt mit dem Ski-Böckle ist auf allen Rodelpisten möglich. Im Allgäu man das Skibockerl in allen Bahnen mitnehmen. Einen Verleih gibt es ewa in Oberstdorf. Wer sein eigenes Böckle fahren möchte, kauft ein komplettes Gerät oder einen Bausatz. Diese gibt es vielerorts im Handel.

Snowbikes fahren in Oberstdorf

Sehr ähnlich, aber nicht mit dem Skibockerl zu verwechseln ist das Snowbike. Im Grunde ist es ein Fahrrad auf Ski statt auf Rädern. Sie sind aus zwei Ski gebaut. Auf dem vorderen Ski ist die Stange zum Festhalten und Lenken, auf dem hinteren der Sitz. Snowbikes werden im NTC Snowpark Seealpe in Oberstdorf verliehen.

