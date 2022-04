Im Festspielhaus Füssen eintauchen in Jesus Jerusalem

Auf der Bühne schlagen Schauspieler eine Brücke zwischen dem biblischen Jerusalem und heute. Im Vorraum lassen junge Christen die Heilige Stadt wiedererstehen.

08.04.2022 | Stand: 16:37 Uhr

Als Bewohner Jerusalems dabei zu sein, ist schon etwas Besonderes für Raphael. Freilich ist der 20-jährige Füssener nicht nach Israel übergesiedelt. Stattdessen holte er zusammen mit 200 weiteren jungen Christen aus der näheren und weiteren Umgebung die Heilige Stadt an den Forggensee: Durch sie hindurch führt der Weg zu den Vorstellungen der „Passion 21“ im Festspielhaus Neuschwanstein, die am Donnerstag nach zwei vergeblichen Anläufen in den Vorjahren endlich Premiere hatte (eine ausführliche Besprechung lesen Sie heute im Feuilleton). Hautnah und aus neuen Perspektiven können Interessierte dort in einer Multimediashow die Tage von Jesu Einzug in Jerusalem und seinem Tod am Kreuz bis zu seiner Auferstehung miterleben.

Vor einem Zelt offeriert Lara Besucherinnen und Besuchern eine Tasse Tee, Gespräche – und Ruhe. Sie sei selbst gern an einem ruhigen Ort, sagt die 28-Jährige. Zumal wenn es so zugeht wie im Füssener Jerusalem mit den vielen Gästen und schreienden Händlern. Wie das Stück selbst wollen auch die Mitwirkenden im Vorraum den Besuchern ermöglichen, in die biblische Geschichte einzutauchen, sie nicht nur erzählt zu bekommen, sondern hautnah mitzuerleben. Dazu trägt auch Erich aus Pfronten bei. Bei dem 30-Jährigen können Gäste ihre Bitten auf einem Zettel notieren, um sie dem Lagerfeuer anzuvertrauen. Er war auch beim Aufbau dabei, als mehr als 200 Ehrenamtliche in 1400 Arbeitsstunden im Foyer in gerade mal zwei Wochen eine recht eindrucksvolle Kulisse schufen. Auch die Klagemauer darf da nicht fehlen. Schon beim Premierenabend ist sie gut mit Zetteln mit Gebeten und Anliegen bestückt, sehr zur Freude von Franziska (21) vom Bodensee und Dam (23) aus dem mittleren Schwarzwald. Lebhaft und bildhaft könne man sich in ihrem Jerusalem in die Zeit Jesu versetzen lassen, sagen sie und freuen sich, dass ihr Angebot so gut angenommen wird.