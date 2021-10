Kofferballett beim Zeppelin-Musical in Füssen: Kapitän Pruss (Alexander Kerbst) begrüßt die Passagiere der LZ 129 „Hindenburg“ zur Fahrt nach New York. Unterwegs zeigt sich, dass darunter viele sind, die nicht nur an ihrem Gepäck schwer zu tragen haben. Menschliche Abgründe und Schicksale tun sich auf.