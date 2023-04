Technik aus dem Allgäu hilft im Kampf gegen Malaria-Mücken

Die Firma Igeba aus Weitnau hat sich auf Vernebelungsmaschinen spezialisiert. Sie helfen sowohl der Schädlingsbekämpfung, als auch beim Lagern von Kartoffeln.

Wenn irgendwo in der Welt eine Überschwemmungskatastrophe passiert und Malaria droht, kommen häufig Produkte aus dem Allgäu zum Einsatz. Die Firma Igeba aus Weitnau (Landkreis Oberallgäu) hat sich auf Schädlingsbekämpfung spezialisiert. Sie entwickelt und baut Geräte, die Mücken oder deren Larven töten. Diese kommen aber auch beim Schutz von Pflanzen und Lebensmitteln zum Einsatz. Der Firmenname steht übrigens für „Isnyer Gerätebau“ – obwohl das Unternehmen nie in der Westallgäuer Stadt ansässig war.

Wie eine große Werkstatt wirken die Firmenräume in einer ehemaligen Spulenfabrik nahe der B12. Metallrohre und Bleche liegen fein säuberlich an der einen Stelle, gebogene Gitter oder Edelstahlscheiben an einer anderen. An einer Werkbank werden zwei Metallteile von einem der insgesamt etwa 30 Mitarbeiter zusammen geschweißt. „Hier passiert vieles noch in Handarbeit“, sagt Geschäftsführer Kai Möllendorf (53).

Nebelmaschine für den Feldgebrauch: Gerät sieht aus wie bei "Ghostbusters"

Fertigungsleiter Dirk Gudermann (34) zeigt eine Maschine, die wie eine Waffe aussieht und an die Geisterjäger im Film "Ghostbuster" erinnert: vorne ein langes Metallrohr, hinten ein Griff wie bei einer Kettensäge – plus Tank. Da kommt allerdings kein Sprit hinein, sondern der Wirkstoff, mit dem beispielsweise Insekten bekämpft werden. Dazu gehören nicht nur krankheitsübertragende Mücken in tropischen Gebieten, sondern auch Heuschrecken.

„Da haben wir Aufträge aus Saudi-Arabien“, sagt Möllendorf. Dort soll verhindert werden, dass die Tiere die Ernte wegfressen. Insgesamt ist Igeba in etwa 130 Ländern aktiv und hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa fünf Millionen Euro gemacht – zu 85 Prozent im Ausland. Im Jahr 1982 wurde das Unternehmen gegründet, ist seitdem im Besitz mehrerer Familien.

Vereinfacht ausgedrückt funktioniert die Technik aus Weitnau so: In den Maschinen wird die Flüssigkeit erhitzt und dann mit Druck über eine Düse wie ein Nebel hinausgeblasen – je nach Gerät bis zu 80 Meter weit. Die kleinen Maschinen kann man tragen, die größeren können auf einen Pick-up montiert werden und sind somit auch mobil einsetzbar. „Die Menschen, die mit giftigen Wirkstoffen arbeiten, müssen Schutzkleidung tragen“, erläutert Möllendorf. Man müsse aber nicht immer „die großen chemischen Kanonen“ nehmen – es gebe zunehmend Wirkstoffe, die biologisch abbaubar seien.

Viele Landwirte stezen auch auf IGEBA-Maschinen: Vernebelung verhindert Keimbildung bei Kartoffeln

In Deutschland sind viele Wirkstoffe inzwischen verboten. Doch auch hierzulande sind Maschinen von Igeba im Einsatz – mit ungiftigen Flüssigkeiten. Als Beispiel nennt der Geschäftsführer die Desinfektion von Gewächshäusern und Ställen, die Zucht von Tomaten, Gurken und anderem Gemüse oder das Lagern von Kartoffeln. Um bei Letzteren eine Keimbildung zu verhindern, werden die Kartoffeln biologisch behandelt. „Die Vernebelung hat den Vorteil, dass sich kleinste Tröpfchen wie eine Wolke überall gut verteilen und dennoch nicht zu Nässe führen“, sagt Gudermann. Dieses Verfahren kommt auch in Ställen zum Einsatz – zur Kühlung. Wie das funktioniert, erklärt das Unternehmen auch auf der Agrarschau, die vom 13. bis 17. April in Dietmannsried (Oberallgäu) mit insgesamt über 350 Ausstellern und Produzenten stattfindet.

Die neueste Entwicklung aus Weitnau wird derzeit in Frankreich getestet: Eine Vernebelungsmaschine, mit der Wein schonend vor Frost geschützt werden kann und die Blüten nicht wie bei bisherigen Verfahren komplett eingeeist werden. Mit seinen rund 600 Litern Flüssigkeit wird das Gerät auf einem Traktor montiert und fährt so zwischen den Reben durch. Kosten pro Stück: etwa 30.000 Euro. „Das rechnet sich, denn ein großflächiger Ernteausfall käme den Winzer teurer“, argumentiert Möllendorf.

Schädlingsbekämpfung aus dem Allgäu: IGEBA aus Weitnau in 130 Ländern aktiv

„Die Auftragslage ist insgesamt sehr gut“, sagt der Geschäftsführer. Er strebt daher für dieses Jahr ein Umsatz-Plus von zehn Prozent an. Auch die Pandemie hat das Unternehmen gut überstanden: „Zwar hatten wir bei kleinen Motoren eines amerikanischen Herstellers zwischenzeitlich bis zu 96 Wochen Wartezeit – vor Corona war es eine Woche –, aber inzwischen haben sich die Lieferketten wieder weitgehend normalisiert.“ Seinem Unternehmen habe auch eine gute Lagerhaltung geholfen, um die Produktion aufrecht zu erhalten.

Mit Blick gerade auf Überschwemmungen oder Hochwasser sieht Möllendorf sein Unternehmen nicht als Krisengewinner, auch wenn damit guter Umsatz gemacht werde: „Wir tragen mit unseren Produkten dazu bei, dass Probleme der Menschheit unter Kontrolle gebracht werden.“