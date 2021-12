Im Ostallgäu herrscht Lockdown-Sorge statt Weihnachtsgeschäft

Hotspot-Regelung im Ostallgäu endet, viele Geschäfte dürfen wieder öffnen. Doch nicht alle sind glücklich. Auch im übrigen Allgäu sind Händler verunsichert.

„Es ist einfach ein Chaos“, sagt eine Seniorin, die über den Marktplatz in Marktoberdorf geht. Während die 70-Jährige spricht, treten ihr die Tränen in die Augen. Eigentlich sei sie unterwegs, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Doch alleine der Gedanke an Weihnachten mache sie traurig. Zu groß sei ihre Angst, dass über die Feiertage erneut strenge Beschränkungen gelten – und sie Heiligabend wieder alleine feiern müsse. Mit ihrer Sorge ist sie nicht alleine: Obwohl der Hotspot-Lockdown im Landkreis Ostallgäu am Donnerstag wieder endet und die Infektionszahlen im gesamten Allgäu gesunken sind, ist von Euphorie keine Spur. Ganz im Gegenteil: Die Regeln sorgen für Verwirrung und Unsicherheit.

„Das macht doch alles nicht mehr viel Sinn“, sagt Michael Kallert, Geschäftsführer des Fitnessstudios „hello fit“ in Marktoberdorf. Geimpfte und genesene Menschen, die zusätzlich ein negatives Testergebnis haben, dürfen ab Donnerstag wieder trainieren. Doch bei einer Inzidenz von 946,4 im Ostallgäu (Stand Mittwoch) bestehe die Gefahr, dass das Studio schon in ein paar Tagen wieder schließen müsse.

"Riesiger Aufwand": Fitnessstudios sind genervt

„So kann es nicht weitergehen“, sagt Kallert. Das nerve nicht nur die Mitglieder, sondern bedeute einen „riesigen Aufwand“ für ihn. Weil er davon ausging, dass das Studio länger zu bleibe, habe er keine Beiträge für Dezember abgebucht. „Aber wie soll das laufen, wenn wir immer wieder öffnen und schließen?“ Er halte einen längeren Lockdown für sinnvoll: Da wisse jeder, woran er sei und die Zahlen würden sinken, sodass der Fitnessbetrieb später wieder normal laufen könne.

Die Sorge vor kurzfristig wieder steigenden Inzidenzen und erneuten Hotspot-Einschränkungen ist auch in der Gastronomie groß. Für Dominik Schempp vom Kaltentaler Brauhaus in Aufkirch ist deshalb klar, dass er eine Woche wartet, bis er wieder aufmacht. „Wir brauchen einen Puffer bei den Inzidenzzahlen“, sagt er. Die Zahl der Neuinfektionen sollte länger deutlich unter 1000 liegen, damit Unternehmer verlässlich planen können.

Weihnachtsgeschäft bricht weg, befürchten Händler

Den Wunsch nach Regeln, die ohne stetes Hin und Her Bestand haben, hegen auch Händler in Kempten. Schon jetzt bricht ihnen im Weihnachtsgeschäft laut Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter des City-Managements, die Kundenfrequenz weg. Es kämen 25 bis 40 Prozent weniger Menschen. Die mögliche Einführung von 2G, also des Einkaufens nur für Geimpfte und Genesene, sähen etliche als katastrophales Signal. Dann, fürchten sie, könnten noch weniger Kunden kommen. Und das, obwohl man mit funktionierenden Hygienekonzepten nie Treiber der Pandemie gewesen sei, betont Ringeisen. Vor allem bei kleineren Geschäften sähen viele das Problem, die nötigen Kontrollen umzusetzen.

2G-Erfahrungen aus Sicht großer Häuser konnte Enrico Baumbach bereits sammeln. Er war bis vor Kurzem Geschäftsleiter bei Reischmann in Kempten und ist jetzt für das Unternehmen in Ulm – wo die Regel bereits galt. Er sagt, sie sei zwar zusätzlicher Aufwand, aber machbar, da nur der Code des Zertifikats zu scannen sei. Man müsste aber an jedem Eingang einen Mitarbeiter abstellen. Viele Kunden schätzen laut Baumbach die Kontrollen, da sie ihnen ein Gefühl von etwas mehr Sicherheit gäben. Dennoch werde 2G prozentual wohl zu einem zweistelligen Besucherrückgang führen. Mit jeder zusätzlichen Hürde, warnt er, „sinkt die Frequenz“.

Welches Geschäft wird als "systemrelevant" eingestuft?

Diese Sorge teilt man auch in Memmingen. So warnt Mechthild Feldmeier, Ortsvorsitzende des Handelsverbandes und Geschäftsführerin von Cornelius Gesunde Schuhe in Memmingen, vor einer deutlichen Mehrbelastung durch nötige Kontrollen.

Der Branche bleibt deshalb nur eins: „Wir müssen abwarten, was für Regeln kommen.“ Beispielsweise, welches Geschäft als systemrelevant eingestuft wird – und welches nicht. Eines ist für sie klar: „Alles ist besser als noch mal Lockdown.“ Dass die Situation für den Handel wieder so prekär werde, damit habe sie nicht gerechnet. Einen Lichtblick gibt es jedoch: Das Weihnachtsgeschäft sei halbwegs gut angelaufen. „Die Leute kaufen früher Geschenke als normalerweise“, sagt Feldmeier. Sie teilen offenbar die Sorge der Händler – und „haben Angst vor erneuten Schließungen.“

