Mehrere dreiste Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Im Allgäu hat es am Montagnachmittag mehrere Ladendiebstähle gegeben. Teilweise waren die Täterinnen und Täter ziemlich dreist.

Von Allgäuer Zeitung

14.02.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Am Montag hat es im Oberallgäu sowie in Kaufbeuren und Buchloe mehrere teils dreiste Ladendiebstähle gegeben. Das teilt die Polizei mit. Am Nachmittag erwischte ein Mitarbeiter eines Geschäfts in der Bahnhofstraße in Immenstadt einen 13-jährigen Ladendieb auf frischer Tat. Der Mitarbeiter rief die Polizei hinzu, die so noch einen weiteren Diebstahl aufklären konnte. Denn der 13-Jährige war nicht alleine auf Diebeszug. Insgesamt vier Jugendliche im Alter von 12 bis 14 Jahren waren an den Diebstählen beteiligt. Während zwei der Gruppe Schmiere standen, begingen die anderen einen Diebstahl. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf eine niedrige zweistellige Summe.

