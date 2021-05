Ärger um Bauvorhaben in Sonthofen: Verzögert sich Projekt mit der Hochschule?

Weil der Bauherr ohne Genehmigung die Pläne ändert, stoppt das Landratsamt den Bau eines Gewerbegebäudes. Eigentlich sollte dort bald die Hochschule einziehen

Das Landratsamt hat den Bau eines Gewerbegebäudes in Sonthofen-Rieden gestoppt. Das Bauvorhaben weist in wesentlichen Punkten von der genehmigten Planung ab. Das stellt die Stadt Sonthofen vor Probleme, weil die Kommune in dem Gebäude selbst Flächen anmieten will. Dort soll im Spätsommer das Technologie-Transfer-Zentrum der Hochschule Kempten entstehen. Jetzt entschied der Bauausschuss mehrheitlich, den Bebauungsplan anzupassen, um das Bauvorhaben zu ermöglichen. Doch im Gremium gab es auch deutliche Kritik am Vorgehen des Bauherren.