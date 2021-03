Milch ist bei den Verbrauchern beliebt, Rindfleisch ein Ladenhüter. Die Öko-Modellregion Oberallgäu-Kempten bemüht sich um mehr Kälber-Aufzucht.

29.03.2021 | Stand: 17:30 Uhr

Mit den Mädels lässt sich gut Geld verdienen – doch die Jungs sind fast nichts wert. So ergeht es den Oberallgäuer Milchviehbetrieben mit ihren Rindern. Die Öko-Modellregion Oberallgäu-Kempten will nun zusammen mit Fachinstitutionen und Verbänden dafür sorgen, dass die männlichen Rinder an Wert gewinnen – und Verbraucher regionales Fleisch auf ihrem Teller mehr schätzen.

In einem Pilotprojekt wirbt die Öko-Modellregion jetzt auf einer neuen Online-Plattform: „Milch und Fleisch gehören zusammen.“ Denn die Verbraucher lieben zwar Allgäuer Milch und Käse, nicht aber den Rinderbraten, sagen die Organisatoren.

Verbraucher konsumieren gerne Milch, haben aber ein Problem mit dem Töten von Tieren

Sarah Diem und Cornelia Bögel von der Öko-Modellregion erklären, was auf der Hand liegt: Dort wo Milch gemolken wird, werden auch männliche Kälber geboren. Sie würden derzeit überwiegend in konventionelle Mastbetriebe nach Norddeutschland oder Nordrhein-Westfalen verkauft, weil die Aufzucht den Allgäuer Landwirten zu teuer käme, erklärt Beate Reisacher, Mitarbeiterin der Öko-Modellregion und Milchbäuerin. Man „verscherble“ sie für Preise zwischen fünf und 70 Euro. Hinzu komme, dass Verbraucher zwar gerne Milch konsumieren, aber ein Problem mit dem Töten von Tieren hätten. (Lesen Sie auch: Fasten - aber richtig: Experten geben Tipps)

Kemptens Oberbürgermeister: "Alle unsere guten Milchprodukte kommen nur zustande, wenn man auch das Fleisch vermarkten kann"

Für Kemptens Oberbürgermeister Thomas Kiechle ist die Vermarktungssituation für Kälber ein „Skandal“. Es sei wichtig, der zunehmenden Entfremdung von Erzeugern und Verbrauchern entgegenzuwirken. „Alle unsere guten Milchprodukte kommen nur zustande, wenn man auch das Fleisch vermarkten kann,“ sagt Kiechle. Der stellvertretende Oberallgäuer Landrat Roman Haug betont, dass es nicht darum gehe, mehr Fleisch zu essen, „sondern verantwortungsbewusster einzukaufen“.

Dabei ist das Fleisch von Weiderindern laut Reisacher wesentlich gesünder als anderes. Ziel der Ökoregion sei es, eine regionale Weidemast zu etablieren. Dazu seien die Initiatoren mit dem Lebensmittelhandel im Gespräch.

Auch ein „großer Händler“ sei an dem Thema dran. Über die neue Online-Plattform werden laut Reisacher Tiere aus Weidehaltung von Milchviehbetrieben vermarktet. Sie könnten sowohl aus konventioneller als auch aus Bio-Aufzucht stammen. Es gehe um die Vernetzung der Landwirtschaft – und um die Bewusstseinsbildung, dass Milch und Fleisch untrennbar zusammengehören.

