Über ein Jahrhundert Geschichte im Fotohaus Zeller-Hipp in Immenstadt: Jetzt wird es digitalisiert

Zwei Schrankwände füllen die Schachteln mit Fotos, Kleinbildserien und Glasplatten im Immenstädter Stadtarchiv. Dabei kommen oft spannende Geschichten zu Tage.

Hinter jedem Bild steckt ein Stück Geschichte: Personen mit ihren Erfahrungen, Gebäude von damals oder ausgelassene Feiern. Etwa 6000 Fotos hat Stefanie Goldfuß seit Oktober bereits digitalisiert. 15 Stunden pro Woche verbringt die 42-Jährige im Immenstädter Stadtarchiv, um die Bildschätze des ehemaligen Fotohauses Zeller-Hipp vor dem Verfall zu bewahren. Unterstützung bekommt sie dabei von Stadtarchivar Gerhard Klein. Er erzählt, dass der Inhaber und Fotograf Hans Zeller, der der Stadt den Bestand geschenkt hatte, sein Archiv auf 200 000 Bilder geschätzt habe. „Wie viele es tatsächlich sind, wissen wir noch nicht genau“, sagt Klein. Klar ist, dass er und Goldfuß vor einer wahrhaftigen Mammut-Aufgabe stehen.

Archiv-Projekt Fotohaus Zeller-Hipp: Auf den Spuren der Nationalsozialisten

Dabei stoßen sie immer wieder auf spannende Geschichten hinter den Bildern, wie beispielsweise die des Nationalsozialisten Josef Forster. „Er war verantwortlich für die Deportation der Juden aus Zentral-Mähren ins Konzentrationslager Theresienstadt“, erzählt Klein. Vor eineinhalb Jahren erhielt das Stadtarchiv eine Anfrage eines tschechischen Historikers, der nach einem Bild Forsters suchte. Denn er soll sich zwischen 1934 und 1936 in Immenstadt aufgehalten haben. Tatsächlich konnten Klein und Goldfuß ihn in Zellers Fotoregister entdecken. Das zugehörige Bild ist allerdings noch verschollen. „Wir hoffen, dass es noch auftaucht“, sagt Klein.

Etwas mehr Glück bei der Suche hatten sie mit Otto Wilhelm von Vacano. Von 1939 bis 1943 war er Dozent an der Erzieher-Akademie der Adolf-Hitler-Schule in Sonthofen. Am Dienstag entdeckten Goldfuß und Klein ein Bild von ihm aus den 1930er Jahren.

So läuft die Arbeit im Stadtarchiv ab

Die Arbeit an dem Bestand teilt sich in drei Schritte auf: Digitalisierung, Neuverpackung und Einpflegen in die Datenbank. Aktuell digitalisiert Goldfuß eine Reihe von Glasplatten. Mit denen müsse man besonders behutsam umgehen, denn sie seien nicht nur zerbrechlich, sondern die Beschichtung sei auch sensibel. Vorsichtig legt Goldfuß die Glasplatte auf einen Leuchttisch. Genau senkrecht darüber ist an einer Vorrichtung eine Kamera befestigt, mit der die freiberufliche Fotografin ein Bild von der Glasplatte schießt. „Oft kann man aus den Bildern durch eine andere Belichtung noch viel rausholen“, sagt Goldfuß. Anschließend werden die Glasplatten neu eingetütet. Das spezielle säurefreie Material hat die Firma Klug-Conservation auf Maß angefertigt und gespendet. Zu guter Letzt wird die Bilddatei in eine Datenbank eingespeist, beschrieben und mit Schlagwörtern versehen. Dadurch sollen die Bilder dann schnell und einfach gefunden werden. „Bei einem Porträt habe ich schon den Namen aus dem Register“, sagt Klein, „bei Gebäuden wird es manchmal schwierig“.

Digitalisierung des Bildarchifs: Das Gesamtprojekt würde über 13 Jahre dauern

Gefördert wird das Projekt bis ins Jahr 2022 hinein mit je 30 000 Euro von der Kaiser-Sigwart-Stiftung und der Stadt. Hinzu kommt laut Klein eine Förderung des Freistaats von „voraussichtlich rund 18 000 Euro“. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Allerdings werden Goldfuß und Klein bis dahin die Arbeit kaum abgeschlossen haben. Angenommen Zellers Schätzung auf 200 000 Bildern sei korrekt und die Arbeit schreite im selben Tempo der letzten Monate voran, dann bräuchte die Archivierung des gesamten Bestandes über 13 Jahre. Allerdings ist eine Form der Priorisierung geplant: als nächstes ist laut Klein eine „vielversprechende“ Kleinbildserie aus den Jahren vor 1945 an der Reihe. Bei vielen der Schachteln, die insgesamt zwei Schrankwände füllen, ist vorab nicht klar, was die Fotos darin zeigen. Doch Klein hält an dem Gesamtprojekt fest. „Bei vielen Bildern wird sich die historische Bedeutung erst in der Zukunft zeigen“, sagt er. Außerdem steht die Idee einer Ausstellung im Raum.

