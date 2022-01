Nach einem Überfall an der Wohnungstüre in Immenstadt hat die Polizei wohl den Täter gefasst

In Immenstadt ist Anfang Januar ein Mann unvermittelt an der Wohnungstüre zusammengeschlagen worden. Nun hat die Polizei wohl den Täter gefunden.

14.01.2022 | Stand: 12:53 Uhr

Die Polizei hat wohl einen Mann gefasst, der einen Immenstädter am 5. Januar vor der eigenen Wohnungstüre zusammengeschlagen hat. Der 54-jährige Geschädigte wurde im Hausflur vor seiner Wohnung mit Faustschlägen gegen den Kopf niedergeschlagen und leicht verletzt, berichtete die Polizei. (Die ausführliche Meldung lesen Sie hier.)

Anschließend flüchtete der unbekannte männliche Täter mit einem Taxi. Die Polizei Immenstadt konnte nun über Zeugenhinweise einen 33-jährigen Mann aus Mecklenburg-Vorpommern als Tatverdächtigen ermitteln.

Mann aus Mecklenburg-Vorpommern griff Immenstädter an

Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kempten beim Amtsgericht Kempten ein Haftbefehl beantragt, da er keinen festen Wohnsitz hat. Die Polizei Immenstadt verhaftete den Mann am 12. Januar in Immenstadt verhaften und führte ihn noch am selben Tag beim Ermittlungsrichter in Kempten vor. Dieser setzte den Haftbefehl gegen strenge Auflagen außer Vollzug.

