1. FC Sonthofen kämpft um die Herbstmeisterschaft

1. FC Sonthofen will in Olching erfolgreich die Vorrunde abschließen. Trainer Benjamin Müller rät angesichts der Jahreszeit auf "Schönspielerei" zu verzichten.

23.10.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Seine Stärke demonstrieren will der 1. FC Sonthofen (1./33 Punkte) am Samstag um 14 Uhr im Auswärtsspiel beim SC Olching (8./22 Punkte). Die Hausherren sind zum Vorrundenabschluss in der Landesliga-Südwest kein leichter Prüfstein, denn sie zählten zuletzt zu den erfolgreichsten Mannschaften. Die Oberallgäuer wollen sich davon aber nicht beeindrucken lassen und sollten gute Chancen haben nächste Woche als Herbstmeister in die Rückrunde zu starten. (Lesen Sie auch: Sonthofens Spielmacher im Porträt)

Trainer will "am Ende ganz oben stehen"

Für Trainer Benjamin Müller ist dieser Titel zwar eine schöne Begleiterscheinung. „Viel wichtiger wäre es allerdings, am Ende ganz oben zu stehen“. Dazu gilt es weiter fleißig Punkte zu sammeln. Für den FC-Coach zählt Olching derzeit zu den Top-Teams. Die Hausherren seien vor allem zu Hause ein richtig harter Brocken. „In der jetzigen Phase, wo die Plätze von Woche zu Woche schlechter werden, kommt es nicht auf „Schönspielerei“ an“. Müller fordert Kampf und Einsatz von seinen Spielern.

Gerangel um die Stammplätze

Das Gerangel um die Stammplätze ist derzeit groß. Da müssen sich die Akteure, die nach einer Verletzungspause zurückkehren, schon mal hinten anstellen. Das erging zuletzt auch Tom Liebherr so. Beim jüngsten 5:2-Sieg gegen Mering durfte der Innenverteidiger mal wieder von Beginn an ran. Liebherr ist guter Dinge: „Wir sind alle heiß, topfit, hoch motiviert und gehen zuversichtlich in dieses Spiel“, sagt er. „Unser Kader ist breiter aufgestellt. Meiner Meinung nach sind wir die bessere Mannschaft und haben alle Chancen zur Halbzeit und auch am Ende ganz oben zu stehen“. Besonders auf sich aufmerksam gemacht hat im vergangenen Spiel Jannik Keller, der mit seinem „Dreierpack“ zum Matchwinner wurde. Der Offensiv-Allrounder könnte mit seiner Leichtfüßigkeit auch heute ein belebendes Element im Spielaufbau der Oberallgäuer sein. Auch Tim Kern sorgte zuletzt nach seiner Einwechslung im Angriff kräftig für Wirbel und erzielte das wichtige 2:1. Der Flügelflitzer spricht selbstbewusst davon, zum Hinrunden-Abschluss noch einmal die Muskeln zu zeigen. „Das was wir letzte Woche nicht so gut gemacht haben, versuchen wir dieses Mal über die gesamte Spielzeit besser zu machen“. Der FCS wird gegen Olching nochmals eine Top-Leistung benötigen, denn dort ist es derzeit schwer, zu gewinnen.

Zwei Siege in den Duellen der Vorsaison

In der vergangenen Saison siegte die Müller-Truppe zwar in beiden Aufeinandertreffen (3:1 und 2:1). Der SC Olching befindet sich allerdings seit Wochen im Aufwärtstrend. Sechs Spiele in Folge – rechnet man die beiden Siege im Sparkassen-Cup hinzu sind es sogar 8 Partien – blieben die Gastgeber zuletzt ungeschlagen. Trainer Martin Buch und sein Team konnten damit den verkorksten Saisonstart vergessen machen, haben das vordere Mittelfeld in Reichweite und sind vor allem zu Hause eine richtige Macht geworden.

Die Reserve des 1. FC Sonthofen will am Sonntag ab 15 Uhr beim SV Lenzfried auftrumpfen und damit das zuletzt dürftige 0:0 gegen Wertach vergessen machen.

