1. FC Sonthofen steht beim SV Kirchanschöring unter Zugzwang

Der 1. FC Sonthofen hat seine ersten drei Spiele allesamt verloren. Wie beim SV Kirchanschöring der erste Sieg gelingen soll.

04.08.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Mehr Power – mehr Zielstrebigkeit – weniger Fehler. Der 1. FC Sonthofen hat sich am Samstag um 16 Uhr im schweren Auswärtsspiel beim SV Kirchanschöring zum Ziel gesetzt, einen weiteren Schritt nach vorne in der Fußball-Bayernliga zu machen. Der Aufsteiger möchte die Qualität, die in der Mannschaft zweifelsohne vorhanden ist, endlich auf den Platz bringen und am wichtigsten die ersten Zähler auf der Habenseite verbuchen.

Sonthofen hat den Saisonauftakt zwar verpatzt, wartet weiter auf das erste Erfolgserlebnis, will den Blick aber nach vorne richten und denkt positiv. In den bisherigen Auftritten gab es Licht und Schatten. Vergangene Woche wurde deshalb hart an den Defiziten gearbeitet. Laut Trainer Benjamin Müller sollte das alles nicht überbewertet und zu negativ gesehen werden. „Wir haben bis jetzt gegen zwei gestandene Mannschaften (Schwaben Augsburg und Erlbach) knapp verloren und hätten eigentlich gegen Rain gewinnen müssen. Das ist das Spiel, was vom Spielverlauf und Ergebnis her ganz klar am meisten weh tut“, sagt Müller.

1. FC Sonthofen beim SV Kirchanschöring gefordert

„Es sind halt Kleinigkeiten und individuelle Themen, bei denen wir oft das Nachsehen haben und dann halt in diesen Situationen auch Gegentore kassieren.“ Der FC-Coach habe festgestellt, dass sich seine Spieler da einfach zu schnell aus der Ruhe bringen lassen, wenn sie in Rückstand geraten. Das sei ein völlig normaler Prozess, den seine Mannschaft in dieser Liga auch annehmen müsse.

„Was wir jetzt schon für uns resümieren müssen, ist die Tatsache, dass einige nach der relativ guten Vorbereitung das Gefühl hatten, alles fällt etwas leichter“, sagt Müller. Davon dürfe man sich aber positiv wie negativ nie beirren lassen. Müller glaubt: „Jetzt dürften es die Letzten kapiert haben, dass es gegen jeden Gegner ein hartes Stück Arbeit wird.“ Laut seiner Einschätzung kann der 1. FC Sonthofen in der Liga so gut wie mit jedem Gegner mithalten. „Wir müssen halt die Kleinigkeiten auf unsere Seite bringen um zu Punkten.“

Neuzugang Manuel Methfessel erwartet einen harten Fight. Kirchanschöring werde nach den beiden Auswärtsniederlagen gegen Erlbach (0:1) und Kottern (0:2) zu Hause sicher gestärkter auftreten als zuletzt. „Wir sollten aber nicht auf den Gegner schauen, sondern eher auf uns selbst. Wir haben jetzt drei Spiele gehabt. Zwei davon waren okay. Eins war nicht so gut. Ich hoffe, dass die Leistung gegen Erlbach nur ein einmaliger Ausrutscher war.“ Vor allem nach vorne gelte es das Kombinationsspiel zu verbessern und mehr Torchancen herauszuspielen, dann könne man recht positiv an diese Aufgabe herangehen. „Jetzt müssen Punkte her. Darauf gilt es sich zu konzentrieren.“

Fan-Bus startet um 9.30 Uhr

Gegner SV Kirchanschöring ist eine gestandene Bayernliga-Mannschaft, die in den vergangenen Jahren immer im oberen Tabellendrittel zu finden war. Seit der Saison 2021/22 ist Mario Demmelbauer der Chef-Coach. Der 48-Jährige hat zuvor beim SV Wacker Burghausen gearbeitet. Von den bisherigen zehn Duellen gewann der FCS viermal, zweimal siegte Kirchanschöring und viermal gab es keinen Sieger. Fans können den 1. FC Sonthofen mit dem Bus ab 9.30 Uhr vom Parkplatz der Firma RS-Getriebe begleiten.

