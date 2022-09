1. FC Sonthofen will Ausrutscher gering halten

Die Sonthofer Fußballer sind auswärts beim SC Olching gefordert. FCS-Trainer Benjamin Müller fordert bessere Leistungen seiner Spieler.

17.09.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Sollte der 1. FC Sonthofen am Samstag um 15 Uhr im Auswärtsspiel beim SC Olching zu alter Stärke zurückfinden, dürfte in diesem Aufeinandertreffen viel für den Landesliga-Spitzenreiter sprechen. In den bisherigen vier Begegnungen haben die Oberallgäuer Kreisstädter eine weiße Weste.

Eigentlich könnte man meinen, dass beim Tabellenführer alles in Butter ist. Doch nach dem jüngsten 1:1-Unentschieden gegen den TSV Schwabmünchen und Ex-FCS-Coach Esad Kahric waren Mannschaft und Trainer Benjamin Müller mit den gezeigten Leistungen alles andere als zufrieden. Da taten sich mehrere Baustellen auf, an denen in der vergangenen Woche hart gearbeitet wurde. Laut Analyse von Chef-Coach Müller seien auch die Leistungen bei den drei Siegen zuvor gegen Jetzendorf, Illertissen II und Hollenbach nur phasenweise spielerisch okay gewesen. Es habe etwas die Bewegung im zweiten und letzten Drittel gefehlt.

Sonthofen ist bislang stärkstes Auswärtsteam

Die Spielfreude müsse man sich wieder zurückholen. „Solche Phasen gibt es immer mal in einer Saison. Klar, die Gegner machen es uns auch nicht leicht, aber das war uns im Vorfeld bewusst.“ Müller sagt, dass sein Team gegen Olching nachlegen wolle. „Auswärts sind wir aktuell die stärkste Mannschaft. Unser Ziel sind drei Punkte, um die Ausrutscher so gering wie möglich zu halten.“

Auch Flügelflitzer Marc Penz sagt, dass in den vergangenen Wochen die Leichtigkeit etwas abhandengekommen ist. „Den Druck nach Vorne zeigen wir momentan nur ansatzweise und müssen dafür sehr viel arbeiten, um überhaupt mal zu Torchancen zu kommen.“ Auch im Defensivverhalten stimme es nicht so richtig. „Wir bekommen zwar nicht viele Gegentore, aber wenn man sieht, wie einfach es der Gegner da manchmal hat, ist das ein bisschen frustrierend.“

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".

Lesen Sie auch

Fußball-Landesliga Zurück zur Heimstärke: So will der 1. FC Sonthofen gegen Illertissen bestehen

Penz blickt trotzdem zuversichtlich in die Zukunft und glaubt, dass diese Leichtigkeit schnell wieder zurückkommen kann. Gegen Olching sei die bisherige Bilanz sehr gut. „Das waren zwar meist enge Spiele, denn die sind richtig unangenehm zu bespielen, aber wir wollen unbedingt den Punktverlust aus dem letzten Heimspiel wieder gutmachen und einen Dreier holen.“

So wie es aussieht werden die zuletzt fehlenden Patrick Littig und Ali Odaci wieder zum Kader dazustoßen. Innenverteidiger Tobias Schmölz, der sich vorletzte Woche im Training schwer verletzte, wird dafür längere Zeit ausfallen.

Die bisherigen vier Partien gegen den SC Olching gewannen die Oberallgäuer allesamt. Der Tabellenachte holte zuletzt in Gilching ein 2:2-Unentschieden heraus, war dort sogar zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung und machte im bisherigen Saisonverlauf mit starken Leistungen immer wieder auf sich aufmerksam, sodass die Sonthofer Mannschaft dieses Aufeinandertreffen nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Interessierte Fans können den FCS am Samstag mit dem Bus ab 11.15 Uhr vom Parkplatz der Firma RS-Getriebe begleiten.

Lesen Sie auch: Hoffmann, Bauer und Co.: Das sind die Top-Transfers der Allgäuer Vereine