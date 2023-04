Wie der 1. FC Sonthofen drei Punkte gegen seinen Ex-Coach holen will

Das Ziel des 1. FC Sonthofen beim TSV Schwabmünchen ist klar. Doch einfach wird das Spiel gegen die beste Rückrundenmannschaft nicht, sagt Trainer Müller.

Zu einem richtigen „Knaller“ kommt es am Sonntag um 15 Uhr, wenn Landesliga-Spitzenreiter 1. FC Sonthofen (1. Platz/51 Punkte) als stärkstes Auswärtsteam von der besten Rückrundenmannschaft, dem TSV Schwabmünchen (11./35), gefordert wird. Wenn die Oberallgäuer ihren positiven Lauf (zuletzt fünf Siege und ein Unentschieden) fortsetzen wollen, müssen sie auch diese hohe Hürde meistern. Beide Kontrahenten haben nichts zu verschenken. Die Tagesform könnte demnach eine entscheidende Rolle spielen.

In jedem Fall dürfte es eine überaus anspruchsvolle Auswärtsaufgabe werden, die auf den 1. FC Sonthofen wartet. Auch Coach Benjamin Müller spricht davon, dass die Vorzeichen gegenüber der Hinrunde jetzt deutlich anders aussehen. Da brauche man nur auf die reine Rückrundentabelle schauen, die Schwabmünchen anführt. „Ich gehe mal davon aus, dass der Gegner gegen uns in seiner Top-Besetzung auftreten wird. Das wünschen wir uns auch. Dann wird es ein schönes Fußballspiel in einem tollen Stadion“, sagt der Trainer.

1. FC Sonthofen nach 4:0 gegen Jetzendorf gewappnet

Für seine Mannschaft spiele es keine Rolle, ob der Kontrahent mit einem Abwehrbollwerk auftritt oder vorne anläuft. „Wir wollen die Spiele gewinnen, werden dementsprechend, egal wie der Gegner agiert, Lösungen suchen und finden und werden Geduld aufbringen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass uns Schwabmünchen ins offene Messer läuft.“ Ziel sei es, erneut aus einer kompakten und stabilen Defensive aufzutreten. Das habe beim jüngsten 4:0-Sieg gegen Jetzendorf optimal geklappt. „Wir wissen schon, wie wir mit Kontersituationen umgehen müssen“, sagt Müller. Seine Mannschaft habe aus den Fehler in der Hinrunde gelernt. „Natürlich kann es mal passieren, dass man in alte Muster zurückfällt, aber das sieht derzeit nicht danach aus. Nach vorne wollen wir Spielfreude an den Tag legen, viel unterwegs sein, den Gegner beschäftigen und drei Punkte einfahren“, gibt Müller die Marschrichtung vor.

Auch Ideengeber Gregor Mürkl erwartet eine enge Kiste auf Augenhöhe und ein ganz heißes Duell. Schwabmünchen sei personell gut aufgestellt, habe zu Saisonbeginn ja einen Negativtrend gehabt, der aber seit Langem überwunden ist. Der Bayernliga-Absteiger wird sicher von seinem Trainer Esad Kahric taktisch top eingestellt auftreten. „Ich fand auch, dass das Hinspiel von beiden Seiten ein gutes Niveau hatte. Da haben wir uns beim 1:1 (Anmerkung der Redaktion: Andreas Hindelang brachte Sonthofen in Führung und Thomas Rudolph glich aus) richtig schwer getan. Für uns wäre es eminent wichtig, dreifach zu punkten und den guten Lauf fortzusetzen. Dafür werden wir alles tun“, verspricht Mittelfeldstratege Gregor Mürkl.

Alter Bekannter: Esad Kahric trainiert den TSV Schwabmünchen

Trainer Esad Kahric, der in Sonthofen kein Unbekannter ist und den FCS sehr erfolgreich in der Bayernliga trainierte, hat den TSV Schwabmünchen wieder auf Kurs gebracht. Seitdem er den Bayernliga-Absteiger übernommen hat, läuft es. Die Hausherren arbeiteten sich aus dem Tabellenkeller ins Mittelfeld vor und sind seit Wochen das Maß aller Dinge. Am vergangenen Spieltag fehlten allerdings einige Leistungsträger, wie die Uhde-Brüder, sodass sich die Kahric-Truppe in Gilching mit einem 2:2 Unentschieden begnügen musste.

Tags zuvor, am Samstag, empfängt die Landesliga-Reserve des 1. FC Sonthofen in der heimischen Baumit-Arena die SG Kleinweiler-Wengen. Anstoß der Kreisklassen-Partie ist um 16.30 Uhr.

Mitfahrgelegenheit für Fans zum Landesliga-Spiel in Schwabmünchen mit dem Bus ab 11.30 Uhr vom Parkplatz der Firma „RS-Getriebe“.

