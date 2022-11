1. FC Sonthofen will gegen Gilching nichts anbrennen lassen

Vor dem Spitzenspiel gegen Ehekirchen will der 1. FC Sonthofen mit einem Sieg gegen den TSV Gilching-Argelsried die Tabellenführung verteidigen.

11.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Zum letzten Mal in diesem Jahr gibt es in der Sonthofer Baumit-Arena einen Doppelspieltag zu sehen. Das Hauptspiel wird am Samstag um 14 Uhr angepfiffen, wenn der heimische FCS gegen den TSV Gilching-Argelsried versuchen wird, die Tabellenspitze in der Landesliga-Südwest zu verteidigen. Ab 16 Uhr findet das Kreisklasse-Derby zwischen Sonthofens Reserve und dem TSV Buchenberg statt. Die zweite Mannschaft der Hausherren verabschiedet sich damit gleich in die Winterpause, während für die Erste am kommenden Wochenende noch die Auswärtspartie beim FC Ehekirchen auf dem Programm steht.

Zuhause immer wieder Punkte liegen lassen

FCS-Coach Benjamin Müller hatte ja schon vor Kurzem angekündigt, dass es für seine Mannschaft das Ziel sein sollte, bis zur Winterpause alle Spiele zu gewinnen, um sich mit einem guten Gefühl und als Erster von seinen Fans in die fußballlose Zeit verabschieden zu können. Da haben sich die Männer um Kapitän Manuel Wiedemann einiges vorgenommen. Vor allem zu Hause hatte der FCS immer wieder unnötig Punkte liegen lassen. Das soll heute nicht passieren. Vergangene Woche gab es beim Derby gegen Durach einen schwer erkämpften 2:0-Erfolg.

Heute werden die Kreisstädter nochmals zulegen müssen. Sie sind Favorit und wollen dem gerecht werden. Zudem gibt es gegen Gilching aus dem Hinspiel noch einiges gerade zu rücken. Dort setzte es eine überflüssige 0:1-Niederlage, weil man vor dem gegnerischen Tor zu verschwenderisch mit seinen Möglichkeiten umging. Ein eiserner Siegeswille und der nötige Killerinstinkt dürften also eine entscheidende Rolle spielen.

Benjamin Müller sagt, dass man versuchen wird, die nötige Frische reinzubekommen. Zuletzt habe es gegen diesen Gegner zwei Auswärtspleiten gegeben. „Das waren beides vermeidbare Niederlagen, wo wir sehr viele Torchancen kreiert haben und die letzte Konsequenz vermissen ließen“, mahnt er. Diese Nachlässigkeit gelte es diesmal auf heimischem Geläuf besser zu machen. „Wir wollen unseren Fans zum Abschied nochmal ein schönes und vor allem erfolgreiches Spiel zeigen.“

Laut dem FCS-Coach steht der TSV Gilching momentan sicherlich etwas hinter seinen Erwartungen zurück. „Sie hinterließen zuletzt den Eindruck, dass sie nicht hundertprozentig intakt sind. Sie haben zwar sehr gute Einzelspieler, hätten aber auch viel Rotation innerhalb der Mannschaft und scheinen sich noch nicht so richtig gefunden zu haben.“ Müller meint, wenn es seine Jungs schaffen sollten, als Team gut aufzutreten, sei er fest davon überzeugt, dass die drei Punkte zu Hause bleiben.

Gilching bislang hinter den Erwartungen

Die Gäste stehen derzeit mit 26 Punkten und Rang sieben im Mittelfeld der Tabelle. Vergangenen Sonntag gab es in Ehekirchen eine knappe 2:3-Niederlage. Trainer Peter Schmidt haderte in den intensiven 90 Minuten vor allem mit den drei Gegentoren. Heute nach Spielschluss verabschiedet sich der TSV bereits in die Winterpause und die Gäste werden sicher alles dafür tun, um zum Schluss noch einmal ein positives Zeichen zu setzen. Die bisherigen vier Duelle der Kontrahenten sind ausgeglichen. Beide Mannschaften gewannen jeweils ihre Heimspiele.

Ebenfalls am Wochenende empfangen die Bezirksoberliga-A-Junioren der Kreisstädter den FV Illertissen II. Die Partie findet am Sonntag um 14 Uhr statt.

