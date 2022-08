1. FC Sonthofen will gleich wieder nachlegen

Der FCS braucht im ersten Spiel der Englischen Woche bei der Reservemannschaft des FC Memmingen unbedingt einen Sieg, um wieder an die Tabellenspitze zu kommen.

Es geht eng zu in der Landesliga-Südwest. Der 1. FC Sonthofen (5. Platz/9 Punkte) verlor am vergangenen Wochenende die Tabellenspitze und musste gleich vier Mannschaften, die bei einem Spiel mehr alle zehn Zähler auf dem Konto haben, vorbeiziehen lassen, da der 3:0-Sieg über die außer Konkurrenz spielende Hachinger Reserve nicht in die Wertung einfloss. Umso wichtiger wäre es jetzt, in dieser „Englischen Woche“ gleich wieder Flagge zu zeigen und am Dienstagabend um 18.30 Uhr beim FC Memmingen II (8./7) nachzulegen.

Ein Selbstläufer wird dieses Aufeinandertreffen allerdings nicht. Im Sonthofer Lager stellt man sich darauf ein, dass die Memminger Reserve erbitterte Gegenwehr leisten wird. In der vergangenen Saison bekam dies der favorisierte FCS zu spüren und musste am Ende im Meisterschaftsrennen eine empfindliche 0:1-Pleite einstecken.

Insgesamt sieht die Bilanz gegen diesen Gegner mit 14 Siegen, vier Unentschieden und fünf Niederlagen aber gar nicht so schlecht aus. Davon wollen sich Torwart Marco Zettler und seine Vorderleute allerdings nicht blenden lassen und konzentriert zu Werke gehen.

FC Memmingen II kein leichter Gegner

Der FC-Keeper bekam zuletzt eine Pause verordnet, da der junge Buron Aurhammer gegen Haching seine Chance erhielt. Er bestätigt, dass die Ergebnisse gegen diesen Gegner in der abgelaufenen Punkterunde sehr dürftig waren. Die Niederlage in Memmingen und das 1:1 zu Hause habe sehr geschmerzt. „Unser Ziel muss es dieses Mal sein, weiterhin oben mitzuspielen. Da helfen nur drei Punkte weiter. Eine fehlerfreie Leistung im Tor wäre dazu sehr hilfreich. Es dürfte allerdings eine enge Kiste werden.“ Der Gegner sei gut drauf. „Die werden vermutlich mitspielen, was uns wiederum entgegenkommen dürfte“, glaubt der 24-Jährige.

Trainer Benjamin Müller bestätigt, dass es für seine Mannschaft ein äußerst wichtiges Spiel sein werde. „Klar werden wir ein bisschen umstellen und es wird der ein oder andere dazukommen. Aber egal, wer am Ende des Tages aufläuft, wir wollen gewinnen, um in der Tabelle weiter oben dran zu bleiben“, sagt Müller. Der FC-Coach weiß um die Qualität der jungen Memminger, das hätten sie mit dem 2:2 bei Gilching eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Speziell gegen Spitzenteams wisse sich der FC Memmingen II immer zu steigern. Trainer Besim Miroci mache da eine sehr gute Arbeit. „Da werden wir alles raushauen müssen, wenn es mit einem Erfolg klappen soll“, sagt Müller. Die Niederlage vergangenes Jahr habe sehr wehgetan und stecke noch bei dem ein oder anderen im Kopf. „Und die wollen wir natürlich rauskriegen“, verspricht Müller.

